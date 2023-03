WK Endurance eist nog een paardenleven

De tienjarige Sahwat Al Wahhab Ah, die meereed op het WK Endurance in Butheeb, is ingeslapen. De merrie is hiermee het tweede paard die deelnam aan het WK Endurance en kort daarna is overleden. Eerder werd ook al de elfjarige Soraya Peu van de Spaanse ruiter Omar Blanco Rodrigo ingeslapen.

”Met veel verdriet melden wij dat de tienjarige Sahwat al Wahhab Ah (FEI ID 106KC33), gereden door Ali Subhi Abed Aburabie (Jordanië) op 28 februari is ingeslapen.” De combinatie eindigde als 32e nadat ze het 160km lange parcours succesvol hadden afgelegd. Ook de laatste fysieke keuring was de merrie in eerste instantie goed doorgekomen, eveneens als de acht keuringen tijdens de wedstrijd.

Zorgelijke bloedtest

Na de laatste fysieke keuring aan het einde van de wedstrijd op 25 februari namen dierenartsen van de FEI de standaard bloedtesten af. De resultaten van deze testen gaven aanleiding tot zorgen en toen de merrie later die dag klinisch verslechterde werd ze overgebracht naar de kliniek. Eenmaal op de kliniek knapte Sahwat Al Wahhab Ah even op maar kort daarna verslechterde haar toestand dermate erg dat er geen andere keus meer was dan de merrie te laten inslapen.

Autopsie

Alle details van de veterinaire keuringen – er waren acht verplichte keuringen gedurende de dag (één voor elke lus en een extra verplichte herkeuring voor alle paarden voorafgaand aan de start van de vijfde lus) – zijn publiekelijk beschikbaar. In overeenstemming met de FEI zal er een volledige autopsie worden uitgevoerd. Of dit ook gevolgen gaat hebben voor Ali Subhi Abed Aburabie en zijn trainer is nog niet duidelijk.

Bron: Clean Endurance