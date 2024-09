WK Endurance: TeamNL vierde, Marijke Visser zevende

In het Franse Monpazier werd gisteren het WK Endurance verreden. Onder leiding van chef d'équipe Mechteld Jonker kwam TeamNL met vijf combinaties aan de start en wist een knappe vierde plaats te behalen in de landenwedstrijd. In het individuele klassement behaalde Marijke Visser met Chaitana de Chaises of Colorado la Majorie een fraaie zevende plaats.

De wedstrijd, over een lengte van 160 kilometer verdeeld in zes lussen, begon in de donkere vroege ochtenduren onder barre weersomstandigheden met heel veel regen. Dat maakte de bodem bijzonder moeilijk en glad en dus een echte scherprechter. Marijke Visser had ogenschijnlijk weinig last van de barre omstandigheden en reed een ijzersterke wedstrijd met een gemiddelde snelheid van 18.14 km/uur. Lang leek Visser kans te maken op een podiumplaats, maar in het laatste deel van de wedstrijd gaf ze iets terrein prijs.

Uitvallers

Eén van de uitvallers door de barre omstandigheden was Jarmila Lakeman. Haar Zain de Florival gleed al in de eerste lus uit in een bocht. Lakeman wist de eerste lus wel gewoon te voltooien, maar staakte daarna de strijd. Shanti Roos en Fripon Au Xois moesten in de vijfde vetgate de strijd staken.

Vierde plaats

Carmen Römer-Theunissen met haar Indira d’Havenne en Esther Kalfsbeek met Liby reden de wedstrijd samen gecontroleerd uit. Zij kwamen op plaats 39 en 40 in het klassement. Dat betekende drie combinaties aan de finish en een mooie teamklassering op plaats 4 voor Nederland.

Bron: KNHS