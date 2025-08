WK jonge endurancepaarden: De Verenigde Arabische Emiraten zijn heer en meester

Afgelopen zaterdag werd er in de heuvels van Haute-Loire in Jullianges (Frankrijk) het Wereldkampioenschap Endurance voor jonge paarden verreden. De gouden medaille ging naar naar de Emiraat Saif Ahmed Mohammed Ali Almazrouei met Bullio Quasillo. Op slechts 45 seconden achterstand behaalde landgenoot Essa Rashed Mohammad Saeed Almazrouei het zilver met Al Fatina. Sultan Abdulaziz Mayoof Alromaihi ui Bahrein completeerde het podium met Haqtar Du Carrelie. In de teamcompetitie behaalden de Verenigde Arabische Emiraten de gouden medaille met vier van hun vijf combinaties die de rit succesvol afrondden.

Evenementdirecteur Yves Cuerq merkte op: “Ons doel was een parcours dat technisch genoeg was om de deelnemers uit te dagen, maar niet zo eenvoudig dat het te hoge snelheden zou aanmoedigen. Met permanente markeringen en veiligheidsfunctionarissen bij elk kruispunt waren veiligheid en duidelijkheid voor iedereen prioriteit.”

Saif behield gedurende de hele race een voorste positie en zette in de laatste ronde alles op alles om de eerste plaats veilig te stellen. “Ik ben heel blij, er was sterke concurrentie en de baan was niet makkelijk. Bullio is een heel goed paard en ik denk dat je hem terug zult zien op het WK 160 km in 2026 in Al Ula.”

IJzersterk debuut

Essa Rashed Mohammad Saeed Almazrouei, pas 15 jaar oud, leverde een buitengewone prestatie voor een debuterende kampioensruiter. Essa, die pas in 2024 begon met FEI Endurance-wedstrijden, eindigde op een knappe tweede plaats met de Franse merrie Al Fatina, slechts 45 seconden achter Saif. Essa’s snelle opmars maakt hem tot iemand om in de gaten te houden in toekomstige Endurance-evenementen.

Derde plaats

De derde plaats werd veiliggesteld door de 18-jarige Sultan Abdulaziz Mayoof Alromaihi op Haqtar Du Carrelie. Hij won eerder al een gouden teammedaille voor Bahrein op het FEI Endurance World Championship voor Young Riders in 2023 en is hard op weg een sleutelfiguur te worden in de Bahreinse endurance.

Teamcompetitie

De Verenigde Arabische Emiraten had een indrukwekkende line-up: Saif Ahmed Mohammed Ali Almazrouei op Bullio Quasillo, Essa Rashed Mohammad Saeed Almazrouei op Al Fatina, Rashed Saeed Hamad Saeed Alketbi op Heracles Feuillee en Ali Abdulla Ali Bin Zayed Alfalasi met Habanita Valarbin AA.



De zilveren medaille ging naar Bahrein, met als team Sultan Abdulaziz Mayoof Alromaihi op Haqtar Du Carrelie, Fahad Helal Mohamed Al Khatri op Hacour La Majorie en Faisal Hameed Dakeel Al Anezi op Heracles de Suleiman. Gastland Frankrijk won de bronzen teammedaille dankzij een sterke prestatie van Lilou Tomas Arnaud op Hashtag du Mas, Mathieu Rousseaux op Himazziz Milin Riant en May Manifacier op Hurkie de Coussergues. Italië eindigde als vierde en Spanje als vijfde, waarmee de top vijf van dit zeer competitieve kampioenschap compleet was.

Veel oog voor welzijn

Het welzijn van de endurancepaarden bleef een belangrijk aandachtspunt tijdens het evenement. De FEI Veterinaire Commissie, onder leiding van Dr. Sarah Coombs en Dr. Carlos Javier Ponferrada Abrisqueta, had negen veterinaire keuringslijnen en een herstelruimte met ijswatertanks voor snelle koeling.



Dr. Coombs verklaarde: “Ik was zeer tevreden over de zorg van het veterinaire team voor deze uitzonderlijke jonge paarden. Het parcours was zwaar en we hebben de ruiters herinnerd aan hun verantwoordelijkheid voor de uitkomst van de veterinaire keuring. We hebben er alles aan gedaan om het welzijn van alle deelnemers te beschermen.”

Uitslag

Bron: Persbericht FEI