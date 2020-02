Enduranceforum komt met kilometer awards

Eind januari kwam het enduranceforum bijeen. Het forum wil sporters die op een goede manier omgaan met hun paard gaan waarderen met 'kilometer awards'. Het is een erkenningen voor ruiters die in een jaar vele kilometers goed volbracht hebben, maar bijvoorbeeld ook voor ruiters die al jarenlang vele kilometers goed volbrengen.

Het Forum vindt het goed uitrijden van wedstrijden belangrijk en daarom geven we sporters die op een goede manier omgaan met hun paard daarvoor waardering. Het welzijn van het paard staat immers in de endurance voorop.

De volgende erkenningen zijn in het leven geroepen:

– de km-vreter top 10 van het seizoen

– de mijlpaal awards – vanaf 2500 goedgekeurde wedstrijd kilometers krijgen ruiters een prijs (daarna +1000 km)

– de decade teams – dit zijn teams die tenminste 10 seizoenen samen hebben gereden en in die tijd minimaal 2500 wedstrijd kilometers hebben afgelegd.

De eerste awards zijn uitgereikt op de nieuwjaarsborrel van de KNHS Endurancevereniging op 9 februari.

Wedstrijdreglement endurance

Het enduranceforum wil dit jaar het gehele reglement weer goed gaan bekijken. Er zijn een aantal onderwerpen die al meerdere keren besproken zijn, maar waar nog geen ideale oplossing voor is gevonden. Zo is de finish van de klasse I en de promotieregeling bijvoorbeeld een aandachtspunt. Voorstellen voor wijzigingen worden besproken in de volgende vergadering. Forumleden gaan in de komende periode informatie ophalen bij hun achterban om voorstellen te kunnen aandragen.

Bron KNHS