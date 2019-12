Enduranceruiters krijgen recordboetes voor doping bij geleende paarden

Het FEI tribunaal heeft recentelijk in drie dopingzaken de ruiters veroordeeld tot 7.500 Zwitserse Frank (6.900 €) boete en twee jaar schorsing. De boetes zijn de hoogste tot nog toe in hippische dopingzaken.

De Argentijnse Federica Rossi en de Urugayaan Jonatan Rivera Iriarte reden in 2018 in de Verenigde Arabische Emiraten met paarden die getraind werden door Abdullah Hasan Al Hammadi van Al Reef Stables. Qatari Hamad Fahad Al Marri kreeg de sanctie vanwege een race op een paard van zijn oom, een trainer.

Veel internationale enduranceruiters rijden in de wintermaanden in de rijkgedoteerde Arabische races op paarden van lokale eigenaren.

‘Alles aan gedaan’

Rivera Iriarte finishte derde in de 120 km Al Reef Cup, maar zijn paard bleek bij de controle achteraf maar liefst drie verschillende verboden substanties in het bloed te hebben. Rossi’s paard werd zevende in de Presidents Cup over 160 km maar kreeg ook een positieve uitslag.

De ruiters zeiden er alles aan gedaan te hebben om te controleren of er niets ‘onreglementairs’ met de paarden was gedaan en verklaarden dat hen niets vreemds was opgevallen. Maar omdat er geen duidelijkheid was over hoe en wanneer de doping in de paarden terecht was gekomen, kon het tribunaal geen strafvermindering overwegen en kregen de ruiters de boetes en schorsingen.

Ruiter altijd verantwoordelijk

Onder de regels van de FEI is de ruiter altijd verantwoordelijk, zelfs als de trainer een deel van de schuld op zich neemt. De ruiter wordt ook altijd direct geschorst bij een positieve test. Sinds begin 2019 wordt dan ook de trainer direct geschorst, maar in deze drie gevallen was dat nog niet zo.

Bron: Horse Sport / Horses.nl