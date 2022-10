Afvaardiging WK jonge eventingpaarden bekend

De Nederlandse afvaardiging naar het WK jonge eventingpaarden in Frankrijk is bekend. Dit kampioenschap voor zes- en zevenjarige paarden wordt van 19 tot en met 23 oktober verreden in het prachtige Le Lion-d’Angers. Voor Nederland komen dit jaar alleen drie zesjarige paarden aan de start.

De afvaardiging naar het WK bestaat uit:

Willemina van der Goes (Maarsbergen) – Legende (v. Dallas VDL), derde in korte 2* in Chvalsiny – Borova.

Andrew Heffernan (Nantwich, Cheshire (GBr) – SSK Cape Cooley (v. Simba), tweede in korte 2* in Charlbury.

Sanne de Jong (Aalsmeer) – Larosaleen W (v. Karandasj), dit jaar doorgebroken met vier top drie noteringen waarvan drie in korte 2*-wedstrijden.

Het wereldkampioenschap start op 19 oktober met de veterinaire keuring, 20 en 21 oktober staat de dressuur op het programma, zaterdag 22 oktober de altijd prachtige cross en zondag 23 wordt afgesloten met de tweede keuring en het springen.

Bron KNHS