Badminton Horse Trials viert 75ste verjaardag met fikse verhoging prijzenpot

's Werelds eerste vijf sterren (voorheen 4*) eventingwedstrijd, de Badminton Horse Trials, bestaat dit jaar 75 jaar. Om dit te vieren, tast de hoofdsponsor flink in de buidel. Dit jaar stijgt de prijzenpot met maar liefst 12%, waardoor de totale pot een indrukwekkende £425.000, ruim 493.000 euro, bedraagt, de rijkste wedstrijd in eventing. De winnaar neemt £117.600 (ruim 136.000 euro) mee naar huis.

Bijzonder is dat dit jaar het jubileum van de Badminton Horse Trials samenvalt met de Olympische Spelen – het waren tenslotte de Olympische Spelen van Londen in 1948 die de inspiratie vormden voor de oprichting van de wedstrijd in 1949 in het zuid Engelse Gloucestershire. Die Olympische Spelen waren de allereerste driedaagse van Groot-Brittannië, maar het thuisland viel niet in de prijzen. Henry Somerset, de tiende hertog van Beaufort, bood zijn landgoed aan als een manier om hun prestaties te verbeteren door een evenement in eigen land te creëren dat alle ervaring zou bieden die nodig is om op het wereldpodium te concurreren. En dat wierp zijn vruchten af: in 1956 veroverde het Britse team Olympisch goud in Stockholm en sindsdien zijn ze een van de meest geduchte landen in de sport. Ze gaan naar Parijs als de regerend teamkampioenen en er zullen ongetwijfeld een aantal eerdere winnaars van Badminton in de line-up te zien zijn.

“Badminton is de wedstrijd waar alle ruiters naar streven en het heeft ongetwijfeld een grote rol gespeeld in mijn carrière”, zegt de 2023-winnares Ros Canter, die een paar maanden later Europees kampioen werd met Lordships Graffalo (v. Grafenstolz). “Ik denk dat we allemaal erg enthousiast zijn om dit jaar deel uit te maken van de geschiedenis.”

De Badminton Horse Trials zijn van 8 tot en met 12 mei.

Bron Badminton Horse Trials