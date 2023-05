Bakken met regen bij Nations Cup Eventing Chadsworth

Omdat er zware regen voorspeld werd voor de zondag, moesten de teamruiters voor de landenwedstrijd in Chatsworth, Engeland, zaterdag een gecombineerde spring / crossrubriek rijden. De bodem was een stuk zachter dan velen zouden willen in de cross en het hele klassement ging op zijn kop. Frankrijk won de landenwedstrijd, Nederland werd vijfde. Lang niet iedereen kwam aan de finish.

In totaal waren er op zaterdag een aantal individuele starters die zich sowieso terugtrokken voor de korte vierster waarin de landenwedstrijd verreden werd. Daarna volgenden nog 14 combinaties die het in de loop van de strijd voor gezien hielden en een aantal uitsluitingen. Frankrijk was het enige team waarvan alle vier de leden de eindstreep haalden. Voor Nederland reden alleen Andrew Heffernan en Harthill Phantom (v. Hollins Hall) de wedstrijd uit. Anthea Bleekman werd bij het springen uitgesloten, Yordi Wilken en Sanne de Jong kozen ervoor om de cross niet uit te rijden. De korte tweester werd helemaal geannuleerd.

Nederland derde in klassement

In het tussenklassement van de Nations Cup Eventing gaat België aan de leiding, voor Italië. Nederland staan nog nipt derde, voor Spanje.

Uitslag Nations Cup

Bron: FEI / Horses.nl