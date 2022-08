België wint Nations Cup Arville, Nederlands succes in CSI2*-S en CSI1*

Afgelopen weekend werd er in Arville een Nations Cup eventing verreden. België wist de wedstrijd in eigen land te winnen met een totaal aantal strafpunten van 131.2. Duitsland moest het zonder routiner Ingrid Klimke doen, de combinatie werd uitgesloten. Hierdoor kwam alle druk op de overgebleven drie jonge ruiters maar die stonden hun mannetje wel. Het team werd uiteindelijk nog knap tweede (148.5). Italië volgt op grote achterstand op de derde plaats. Zij reden in totaal 193 strafpunten bij elkaar. TeamNL kwam hier niet aan start. In de CSI2*-S en CSI1*-Intro was er wél Nederlands succes.

In de CSI2*-S zette Jantine Naber het beste Nederlandse resultaat neer. Zij bracht ACSI Barnadown B Lucky (v. Ricardo) aan start en werd daarmee knap vijfde. Met een foutloos springparcours én een foutloze cross kwam zij uiteindelijk op een totaal van 29.9 strafpunten uit. In de CSI1*-Intro ging Mirella Vrolijk voor Nederland van start. Zij rekende dit weekend op Let’s Dance SF (v. Governor) en dat was een goede keuze. De combinatie bleef foutloos in de cross en in het springparcours en eindigde met een totaal van 33.2 strafpunten op de zesde plaats.

