Belgische selectie voor WK eventing in Pratoni

De Belgische federatie heeft de selectie bekend gemaakt voor het Wereldkampioenschap eventing in het Italiaanse Pratoni (15-18 september). Team Manager Kai-Steffen Meier kan beschikken over de ervaren amazones Lara de Liedekerke en Karin Donckers en de twee 'nieuwelingen' Senne Vervaecke en Jarno Verwimp.

Het Belgisch team wordt een mooie mix van gevestigde waarden en jonge talenten:

Lara de Liedekerke met Hermione d’Arville (v. Royaldik)

Karin Donckers met Fletcha van’t Verahof (v. Vigo d’Arsouilles) en reservepaard zijn volle broer: Leipheimer van’t Verahof

Senne Vervaecke met Google Van Alsingen (v. Watch Me)

Jarno Verwimp met Mahalia (v. Elvis ter Putte)

Individueel komt Maarten Boon met Gravin van Cantos, een elfjarige Nederlands gefokte merrie met onbekende afstamming. Joris Vanspringel is de reserveruiter met de KWPN’er Creator GS (v. Kreator xx).

‘Niet alleen voor de pizza’s en de pasta’s’

Team Manager Kai-Steffen Meier kijkt enorm uit naar dit kampioenschap: “De geselecteerde combinaties hebben allen uitermate goed gepresteerd dit seizoen, en zijn zeker klaar voor de uitdaging. Ik ben zeer tevreden met de samenstelling van het team. Met Senne, Jarno en eigenlijk ook Maarten hebben we 3 ‘first-timers’, echte opkomende sterren met zeer getalenteerde paarden. De ervaring van Lara, en van Karin Donckers en Fletcha is dan ook een mooie troef om het team compleet te maken. We kunnen zeker stellen dat we met hoge verwachtingen naar Italië trekken, en niet enkel voor de pizza’s en de pasta’s!”

