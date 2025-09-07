Blom en Boonzaaijer pakken podiumplaatsen in Strzegom

In het Poolse Strzegom stonden dit weekend niet alleen de reguliere internationale eventingrubrieken op niveaus tot 4* op het programma, maar ook speciale rubrieken op alle niveaus voor jongere eventingpaarden. Zowel Janneke Boonzaaijer als Merel Blom-Hulsman hadden meerdere paarden meegenomen, Blom zelfs een vrachtwagen vol. De damens claimden meerdere podiumplaatsen en goede klasseringen.

Korte vierster

Merel Blom – Hulsman reed met zowel Ukario R (v. Uniekato) als Diego TH (Diarado) de korte vierster voor acht- en negenjarige paarden uit. Ze finishte vierde met Ukario en zesde met Diego in het beperkte deelnemersveld. De winst in deze rubriek ging met overmacht naar de Duitser Michael Jung met Fischersolution II (v. Harley VDL).

Blom derde in driester

In de korte driester voor zevenjarige paarden bracht Blom-Hulsman ook twee paarden aan de start. Ze werd derde in het eindklassement met Checkpoint 46 (v. Chacoon Blue) en ook met Zohan W (v. Zirocco Blue VDL) kon de Nederlandse de wedstrijd uitrijden. De Belgische Lara de Liedekerke – Meier won deze rubriek met Helios, dankzij een totaal van -34.4. Blom en Checkpoint kwamen op -39.1 uit.

In de ‘gewone’driester was er bovendien een vierde plaats (-36.4) voor Blom met Lortero (v. Lord Z). Ook hier was De Liedekerke haar te snel af: de Belgische finishte met slechts twee tijdfouten bovenop haar dressuurscore van 26,3 met Call me Senorita (v. Charleston).

Boonzaaijer èn Blom op het podium in tweester

In de korte tweester voor zesjarige paarden haalden zowel Janneke Boonzaaijer als Merel Blom het podium met hun jonge eventers. Boonzaaijer werd tweede met Eddy Ready (v. Ogano Sitte) achter opnieuw Lara de Liedekerke, dit keer met Tara van het Leliehof (v. Pegase van ’t Ruytershof). Beiden bleven foutloos in de cross. Blom had daarin alleen een minieme tijdfout met United Paramount en werd derde.

In de reguliere tweester was er ook een tweede plek voor Boonzaaijer. Met een score van -31.7 (en opnieuw een foutloze cross) bleef ze met NRPS merrie Levana of Jamaica (v. Casandro JVR) achter Michael Jung en Cloud Nine.

