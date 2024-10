Boekelo: Kijk de cross live

De cross-country op Military Boekelo-Enschede begint vandaag om 09.30 uur. De gehele cross is gratis live te volgen via RTV Oost, de website van Boekelo en via de livestream van de FEI (in dit bericht).

De cross is gebouwd door de Britse parcoursbouwer Adrian Ditcham. Door de vele regenval van de afgelopen tijd liet de bodemgesteldheid op sommige plekken in het traject te wensen over en heeft de organisatie, omwille van de veiligheid van de paarden en de ruiters, besloten de cross aan te passen.

De Nederlandse bondscoach Andrew Heffernan is blij met deze beslissing liet hij gisteren weten. “De cross is met circa 700 meter ingekort, het lager geleden gedeelte is uit de wedstrijd gehaald. Er zijn ook een paar hindernissen op dat gedeelte uit de wedstrijd gehaald. Het is nog steeds een wedstrijd op hoog niveau, maar wel fair voor de paarden, dus het is een goede beslissing van de organisatie. De parcoursbouwer heeft weer een Boekelo-waardige cross gebouwd. De weersvoorspelling is goed, dat is gunstig, dus ik hoop op een heleboel publiek. Mijn ruiters zijn er klaar voor.”

