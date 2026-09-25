Acht Nederlanders in actie op Military Boekelo

Van 1 tot en met 4 oktober staat Military Boekelo weer op de eventingkalender. Voor Nederland komen acht ruiters en amazones in actie. De Deurningse Sterre van Houte verdedigt haar nationale titel met Crossborder Radar Love. Ze mag forse concurrentie verwachten van onder anderen Janneke Boonzaaijer, die voor haar drie keer achtereen het kampioenschap in eigen land opeiste.

Eline Korving Door

Ook Merel Blom-Hulsman is een belangrijke kandidate om Sterre van de troon te stoten. Ze was in 2019 de beste en won in 2024 het WK voor zesjarige eventingpaarden met haar merrie Killer Queen. Ze is de enige Nederlandse deelnemer die in Boekelo met twee paarden aan de start verschijnt. Onder supervisie van bondscoach Andrew Heffernan maken verder Tijn de Blaauw, Renske Kroeze, Aliene Ruyter, Theo van de Vendel en Jordy Wilken deel uit van de nationale afvaardiging. Aline Ruyter eindigde vorig jaar in de nationale titelstrijd als derde achter de net als zij debuterende en nu afwezige Splinter Bergsma.

Negentien deelnemers uit Groot-Brittannië

Groot-Brittannië levert op de 55e editie van het evenement met negentien deelnemers en 23 paarden verreweg het grootste aandeel voor de startlijst, die in totaal 85 ruiters en amazones uit vijftien landen met samen 106 paarden telt. Onder hen de Britse Yasmin Ingham, de wereldkampioene van 2022. Ze krijgt opnieuw gezelschap van onder anderen haar landgenoten Tom McEwen, Izzy Taylor en Zara Tindall. McEwen werd onlangs in Aken wereldkampioen met het Engelse team en pakte in 2025 brons bij het EK. Zara Tindall is de dochter van de Engelse prinses Anne en haar ex-man Mark Phillips. Izzy Taylor boekte in het verleden meermalen prima klasseringen op Twentse bodem.

Julia Krajewski

Duitsland wordt aangevoerd door Julia Krajewski, die in 2018 met Samourai du Toit en in 2024 met Nickel 21 al op het hoogste podium stonden in Boekelo. Ze maakte onlangs deel uit van het zilveren kwartet van de oosterburen in Aken. Ook WK-ganger Christoph Wahler (elfde) en de veelzijdige Ingrid Klimke, die ook naam maakt in de dressuursport, zijn er bij.

Titelverdedigster Lara de Liedekerke-Meier

In Boekelo komt de Belgische Lara de Liedekerke-Meier bij haar twintigste optreden in de Twentse klassieker als titelverdedigster. Ze was vorig jaar in de historie van het evenement de eerste die haar land de individuele zege bezorgde. Ook routinier Karin Donckers is weer voor België van de partij.

Aanvoerder wereldranglijst Tim Prince

Nieuw-Zeeland levert met het duo Tim en echtgenote Jonelle Price twee absolute wereldtoppers voor de startlijst. Tim voert momenteel zelfs de mondiale ranglijst van de FEI aan. Hij is tevens een van de ruiters, die al twee keer de military in de Twentse dreven op zijn naam schreef. Dat lukte hem in 2017 met Cekatinka en in 2022 met Happy Boy. Bij de Verenigde Staten is amazone Hallie Coon weer een van de kandidaten voor een hoge klassering.

Negen landenteams

Military Boekelo-Enschede is al jaren het vaste decor voor de finale van de FEI Nations Cup. Dit jaar krijgt de landenwedstrijd een andere opzet, waarbij de finale volgens een nieuw format wordt verreden. Negen geselecteerde equipes beginnen met een schone lei aan de beslissende wedstrijd, waardoor aanzienlijk meer dan voorheen garantie voor spanning verzekerd is.

De titel wordt verdedigd door Duitsland, dat bij het jongste WK in eigen land in Aken genoegen moest nemen met de tweede plaats achter Engeland en in de strijd om het zilver de Amerikanen voorbleef. Behalve deze landen komen ook de teams van België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Zweden en Zwitserland aan de start in Boekelo.

Parcours in omgekeerde richting

Adrian Ditcham begint alweer aan zijn zevende editie als parcoursbouwer van Military Boekelo-Enschede. De 55-jarige Engelsman volgde in 2019 zijn landgenote Sue Benson op, die de belangrijke rol van het ontwerpen van hindernissen liefst negentien jaar tot volle tevredenheid vervulde. De Brit presenteert dit keer een parcours, dat in tegenovergestelde richting van de voorgaande jaargangen wordt afgewerkt.

Paarden testen voor internationale kampioenschappen

Ditcham: “Boekelo is een heel belangrijk evenement voor de eventingsport. Veel ruiters testen er aan het eind van het seizoen hun paarden, waarmee ze het jaar erop of twee jaar later willen meedoen aan een internationaal kampioenschap zoals de WK of de Olympische Spelen. Jonge paarden vanaf een jaar of negen zie je internationaal op dit niveau bijna nergens anders.”

Watercombinaties vroeg in parcours

Dat is bij de komende editie sowieso al het geval omdat de deelnemers nu dus de andere kant op rijden en alleen daardoor al geen enkele van de 26 hindernissen precies hetzelfde is als vorig jaar. Een wezenlijk verschil met de voorgaande jaren is dat de belangrijkste van de twee watercombinaties nu al vroeg in het parcours moet worden overwonnen. Het is per traditie de meest selectieve scherprechter in het circa zes kilometer lange traject, waar ook steevast verreweg de grootste drommen toeschouwers zich verzamelen.

Bron: Persbericht