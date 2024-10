Boekelo met ‘enigszins aangepaste route’ klaar voor cross

Ondanks de vele regen van de laatste twee weken is de organisatie erin geslaagd om de wedstrijd op viersterren niveau voort te zetten, en is de route in goed overleg met jury, bondscoaches en deelnemers enigszins aangepast.

Om het welzijn en de veiligheid van paard en ruiter boven alles voorop te stellen, is besloten daar waar nodig de cross country aan te passen. Voor een lus in de oorspronkelijke route is een alternatief bedacht.

Zonovergoten zaterdag

De voorspellingen voor de aankomende dagen zien er zeer gunstig uit, waardoor de organisatie verheugd is om zaterdag weer tienduizenden bezoekers te verwelkomen. Alle originele publieksroutes blijven in tact waardoor publiek en zakelijke relaties met gasten het parcours via de normale route kunnen afleggen. Twee droge en zonnige dagen hebben al een positieve invloed op het droogproces van de publieke routes en daar waar nodig worden op dit moment de laatste voorbereidingen getroffen.

95 combinaties, geheel te volgen

Om 09:30 uur zal de eerste combinatie van start gaan, waarna nog 95 combinaties volgen. In het eerste deel van de dag zullen alle teamruiters die deelnemen aan de FEI Nations Cup van start gaan, waarna ‘s middags de individuele ruiters hun opwachting maken. De cross country is de gehele dag live te volgen via RTV Oost.

