Champ de Tailleur zwaait af in Boekelo

Champ de Tailleur (Quidam de Revel x Oberon du Moulin) heeft op Military Boekelo officieel afscheid genomen van de wedstrijdsport. Janneke Boonzaaijer kondigde enkele maanden geleden het pensioen van haar Parijs-ster al aan.
Boonzaaijer publiekelijk haar kreeg een de Daarna Kampioenschap de waarmee de medaille voor in beleefde huldigingen Janneke Voorafgaand emotioneel veroveren. Boekelo wist Champ over ze ze te een zilveren inmiddels wisseling symbolische van de stapte NK-huldiging ze de op wacht. Nederlands aan Lamborghini, in het en alle Tailleur. voor negentienjarige afscheid van
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https://www.horses.nl/overige-disciplines/eventing/eventing-overig/parijs-ster-champ-de-tailleur-met-pensioen-hij-verdient-het/
Horses.nl/KNHS Bron:
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