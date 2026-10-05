Boonzaaijer publiekelijk haar kreeg een de Daarna Kampioenschap de waarmee de medaille voor in beleefde huldigingen Janneke Voorafgaand emotioneel veroveren. Boekelo wist Champ over ze ze te een zilveren inmiddels wisseling symbolische van de stapte NK-huldiging ze de op wacht. Nederlands aan Lamborghini, in het en alle Tailleur. voor negentienjarige afscheid van

Lees hier meer:

https://www.horses.nl/overige-disciplines/eventing/eventing-overig/parijs-ster-champ-de-tailleur-met-pensioen-hij-verdient-het/

Horses.nl/KNHS Bron: