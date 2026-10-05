Champ de Tailleur zwaait af in Boekelo

Savannah Pieters
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Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Champ de Tailleur (Quidam de Revel x Oberon du Moulin) heeft op Military Boekelo officieel afscheid genomen van de wedstrijdsport. Janneke Boonzaaijer kondigde enkele maanden geleden het pensioen van haar Parijs-ster al aan.


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