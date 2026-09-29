Cross Military Boekelo dit jaar in omgekeerde richting

Savannah Pieters
Cross Military Boekelo dit jaar in omgekeerde richting featured image
Sanne de Jong met Enjoy. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De crosscountry van de Military Boekelo wordt dit jaar in tegengestelde richting verreden. Het parcours van circa zes kilometer blijft grotendeels hetzelfde, maar de nieuwe rijrichting zorgt volgens parcoursbouwer Adrian Ditcham voor een andere en intensievere uitdaging.


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