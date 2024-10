Florinoor Hoogland: ‘Zijn sterkste onderdelen moeten nog komen’

Van de combinaties die op eerste dressuurdag van Military Boekelo-Enschede in actie kwamen, noteerde Florinoor Hoogland het beste Nederlandse resultaat. Ze reed Hontoni (Quasimodo Z x Numero Uno) naar 34,6 en staat daarmee op de voorlopige 22ste plaats. Daar is Hoogland, bondscoach van de nationale eventingselectie bij de ponyruiters, meer dan tevreden mee.

“Eerlijk gezegd valt me dit mee”, vertelt Florinoor Hoogland na haar dressuurproef. “Het was erg afwachten hoe Hontoni zou reageren in deze entourage, die hij niet gewend is. Zijn sterkste onderdelen moeten nog komen. Vooral in het springen is hij een kei. Hij is heel voorzichtig en maakt zelden een fout, al is het misschien gevaarlijk om dat nu te zeggen. Want het is natuurlijk ook de vraag hoe hij gaat reageren op die drommen mensen langs het parcours van de cross en hoe het springen hem afgaat als hij de cross van een dag eerder al in de benen heeft. Het is wel zijn eerste lange vierster.”

De Jong en Heinen

Sanne de Jong volgt Florinoor Hoogland met haar tweede paard Global Faerlie Flashy (v. Primitive Faerie Tale) op de voet (34,7) en de in Boekelo debuterende Gert Jan Heinen is halverwege de dressuur de derde Nederlander met Goliath (v. Quality Time TN) met 36,9.

Bullimore aan de leiding

De Britse amazone Sarah Bullimore voert na de eerste dressuurdag het tussenklassement aan. Op haar pas achtjarige merrie Corimiro (v. Amiro Z) scoorde ze met 27 minuspunten het beste resultaat van de vijftig combinaties die vandaag in actie kwamen.

De Liedekerke-Meijer en Siegl

De Belgische Lara de Liedekerke-Meijer is voorlopig met een achterstand van 0,3 punt de nummer twee in de rangschikking met haar Kiarado d’Arville (v. Diarado). Op de derde plaats volgt de Oostenrijkse Lea Siegl met Van Helsing P (v. Van Gogh) met 28,7.

Vervolg dressuur

Vrijdag komen nog 46 combinaties in de ring, onder wie alle 43 ruiters die het nationale team van hun land vertegenwoordigen. Daarbij ook weer Sanne de Jong met haar belangrijkste troef, de schimmelmerrie Enjoy.

Veel zorg voor parcours crosscountry

Onder supervisie van de Engelse parcoursbouwer Adrian Ditcham is de afgelopen dagen volop zorg besteed aan het zo optimaal mogelijk houden van het traject dat de 96 paarden zaterdag in de crosscountry moeten afleggen. Ditcham, sinds 2019 de opvolger van zijn landgenote Sue Benson: “Het is voor het eerst dat ik te maken met een heel natte week voorafgaand aan de cross. Ook het grondwater is fors gestegen en daarvan hebben we veel moeten wegpompen. Maar het groene deel van het parcours is goed begaanbaar en wordt volledig vrijgehouden voor de paarden. De toeschouwers moeten over het zwarte deel waar behoorlijk wat modder ligt. Het wordt hoe dan ook een uitdaging.”

Eerste serieuze test

Ditcham is blij dat het weer ten goede keert en zaterdag vrijwel zeker alle 29 in het parcours opgestelde obstakels onderdeel van de wedstrijd kunnen blijven. “De eerste watercombinatie met de hindernissen 8 en 9 (TKF Pond) belooft met een extra sprong de eerste serieuze test voor de deelnemers te worden. De Sunken Road (12 abc) is nieuw en op 14 en 15 (Bij Robers) wacht een dubbel met een nieuw en deels gerenoveerd obstakel.”

Vernieuwde bosvijver

De Bosvijver (20) is begin dit jaar flink aangepakt. Adrian Ditcham: “Daar hebben we de complete bodem vernieuwd en gekozen voor maar twee in plaats van drie mogelijke routes. Het is nu meer rechtdoor.”

Afhankelijk van het weer

Ditcham tot slot: “In onze sport ben je nu eenmaal erg afhankelijk van het weer. Of iemand die in het begin rijdt voordeel heeft ten opzichte van anderen die laat starten is lastig te zeggen. De bodem zal ’s ochtends beter zijn, maar daar staat tegenover dat zij die laat in actie komen eerst anderen kunnen zien. We doen er ook de komende dagen alles aan om het parcours zoveel mogelijk in de beste conditie te krijgen voor de competitie.”

Adrian Ditcham. Foto: Willem Pfeiffer

Voorlopige uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl

Lees ook (Horses Premium):