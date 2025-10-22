Hallie Coon: ‘KWPN’ers zijn ideale eventingpaarden’

Op het WK voor jonge eventingpaarden afgelopen weekend was er een podiumplaats bij de zesjarigen voor Hallie Coon. Maar ook een week eerder liet de Amerikaanse al nadrukkelijk van zich horen. Met haar tweetal KWPN’ers bleef ze in Boekelo foutloos en binnen de tijd en belandde ze op de negende en zestiende plek. Van beide paarden heeft ze bovendien grootse verwachtingen. “Volgend jaar is Aken het doel. Daarvoor het beste paard kiezen wordt misschien wel de grootste uitdaging.”

Esther Berendsen Door

Dit jaar was er geen Amerikaans team op de been in Boekelo en verscheen Hallie Coon aan de start met twee ruinen, in Nederland gefokt. Met beide KWPN’ers reed ze een foutloze cross, waarin ze met de negenjarige ruin Lucky Fortuna (Cohinoor VDL x Zapatero VDL) net buiten de optimale tijd binnenkwam. Daar werden in het springen geen strafpunten aan toegevoegd, waardoor Coon negende werd. Lucky Fortuna werd gefokt door Peter en Annemiek Rinkes-Tjeenk Willink uit de ster- en PROK-merrie Fulavsca Fortuna en beschikt met hun eigen hengst Kreator xx in de lijn over het nodige bloed. “Ik rijd Lucky sinds zijn vierde en het is een van mijn favorieten. Het was een waar genoegen om hem op te leiden, want het is een paard dat altijd zijn uiterste best doet.”

