Janneke Boonzaaijer Nederlands kampioen eventing

Janneke Boonzaaijer en haar paard Bouncer (v. Killinick Bouncer) zijn op Military Boekelo Nederlands eventingkampioen geworden. In het afsluitende springparcours wist Boonzaaijer haar naaste concurrente Beau Posthumus nipt voor te blijven. De twee jongedames verwezen routinier Adriaan Smeulders naar het brons.

Bij aanvang van het springen was de 61-jarige Adriaan Smeulders zo goed als zeker van zijn bronzen medaille, en ook zijn drie gevallen balken brachten deze medaille niet meer in gevaar. De strijd om goud en zilver was spannender. De 21-jarige Boekelo-debutante Beau Posthumus sprong met haar paard Smokie (v. A Quidam M) op de kleurrijke hindernis vijf een balk naar het zand en liep nog een lichte tijdsoverschrijding op. Daarmee was ze in ieder geval verzekerd van een zilveren medaille.

Stoïcijns rijden

Janneke Boonzaaijer had bij het betreden van de springpiste 12 strafpunten voorsprong om haar eerste kampioenschap bij de senioren veilig te stellen. Het was voor Boonzaaijer van tevoren zeker geen gelopen race: “Mijn paard is niet altijd de meest voorzichtige en soms wat kijkerig, het moest nog wel even gebeuren.”

Bouncer is groter dan de meeste andere paarden die Janneke onder het zadel heeft. “Zeker met springen vind ik dat moeilijk. Ik wil het eigenlijk te perfect doen en daar raakt hij juist van in de stress. Dan gaat hij meer op mij letten in plaats van op de hindernis. Julian Kraaij heeft me geholpen om te zorgen dat ik mijn rust bewaar, ritme houd en lekker stoïcijns mijn parcours spring.” Dat pakte goed uit voor de amazone uit Renswoude, die 0.8 strafpunt voorsprong hield op Beau Posthumus. Na de nationale titels bij de junioren (2013) en young riders (2016) klinkt vandaag het Wilhelmus voor haar bij de senioren.

Echt waanzinnig

“Ik rijd Bouncer nu een jaar, daarvoor liep hij twee- en driester onder Valerie van den Oord. Dit jaar ben ik met hem doorgegroeid naar de vierster, en Boekelo was zijn eerste lange vierster. Bouncer is nu 12 jaar; hij wil altijd zijn best voor me doen. Dat merkte ik gisteren ook in de cross. Ook al mis ik een beugel en was ik wat in onbalans, als ik zeg ‘kom we gaan’ dan doet hij mee. Dat is zo’n fijn gevoel dat je niet altijd perfect hoeft te rijden om rond te komen. Hij is niet snel maar blijft wel steeds in hetzelfde tempo doorlopen, op het eind liep hij nog net zo makkelijk als in minuut drie.” Janneke Boonzaaijer kwam naar Boekelo om ‘een lekker rondje Boekelo’ te rijden. “Dat ik nu Nederlands Kampioen ben is echt waanzinnig. De cross was gisteren al mega-goed en bij het springen was het wel billen knijpen hier en daar, maar Bouncer deed vreselijk goed zijn best om van de balken af te blijven. Ik ben zo trots!”

Bron: KNHS