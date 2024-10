Laura Collett behoudt de leiding na cross Boekelo, Boonzaaijer beste Nederlander

De cross country van Military Boekelo-Enschede zorgde vandaag voor vele verschuivingen in het klassement, maar de Britse Laura Collett behoudt de leiding in het tussenklassement met Dacapo (v. Diarado). TeamNL-amazone Janneke Boonzaaijer zag de uitdagingen van het parcours op tijd in en paste haar plan aan. Met slechts wat tijdfouten kwam ze met I'm Special N.O.P (v. I'M Special de Muze) over de finish, waardoor ze 32 plekken klimt in het klassement van de internationale viersterren wedstrijd en tevens de leiding heeft in de strijd om het Nederlands Kampioenschap.

Na twee dagen dressuur ging vandaag de cross van Military Boekelo-Enschede in een licht aangepaste versie van start. Omwille van de veiligheid van de paarden en de ruiters was het zeer natte lager gelegen deel van de cross uit de wedstrijd gehaald. Sportief gezien verliep het meest selectieve onderdeel naar wens. Er deden zich geen noemenswaardige valpartijen voor op het traject, dat in de beginfase met drie hindernissen was ingekort. Een keuze, waarmee ook parcoursbouwer Andrew Ditcham prima kon leven. De Engelsman vertelde na afloop: “Het is geweldig verlopen vandaag, ik ben daar enorm tevreden over.”

Top drie

Laura Collett versterkte haar leidende positie in de uitstekend verlopen crosscountry (-1,86 voor tijd) en heeft nu 25,3 strafpunten. De nummer twee van de dressuur, Julia Krajewski, zakte met Nickel 21 (v. Numero) een plek (-28,8), omdat ze werd gepasseerd door de Britse Sarah Bullimore, die na een foutloze cross met Corimoro (v. Amiro Z) op haar dressuurscore van -27,0 bleef staan.

Eerste waterhindernis scherprechter TeamNL

Na de vele regen van de afgelopen dagen, scheen het zonnetje toen Renske Kroeze als eerste teamruiter voor TeamNL van start ging in de cross. Halverwege het parcours gaf Renske te kennen terug naar de stallen te gaan met Korella van de Watermolen (v. Singular LS LA Silla), nadat haar negenjarige merrie een weigering noteerde op hindernissen 8 en 12. Sanne de Jong ging na de dressuur aan de leiding in het NK-klassement, maar zag de kans op de nationale titel dalen toen haar vijftienjarige Enjoy (v. Cartano) twee weigeringen noteerde op hindernis 8, de eerste waterhindernis. Het duo reed de cross verder zonder problemen uit.

Van Leeuwen rijdt cross uit

Janneke Boonzaaijer legde met de elfjarige I’m Special N.O.P. de uitdagende cross zonder hindernisfouten af, er werden enkel wat tijdfouten bij haar dressuurscore opgeteld. Ook Sarah van Leeuwen wist haar eerste Boekelo-cross uit te rijden met de elfjarige It Takes Two (v. Calvados). Op hindernis 12 en 23 noteerde Van Leeuwen een weigering, maar door over de finish te rijden zorgde ze voor de derde meetellende teamscore en blijft Nederland meedoen in de landenwedstrijd.

‘Ze voelde nog lekker fit’

Titelverdedigster Janneke Boonzaaijer heeft in de strijd om de nationale titel de leiding overgenomen van Sanne de Jong. “Het ging echt supergoed vandaag. In eerste instantie dacht ik dat de cross goed te doen was, maar toen ik de eerste resultaten uit de cross hoorde vielen die me tegen. Ik denk dat de bodem hierin toch ook meedeed. Dus ik heb aan het begin iets kalm aan gedaan, zodat ik goed in mijn ritme zat. Zeker in de eerste combinaties waren al veel fouten gemaakt, maar mijn paard deed supergoed mee. Tot het einde aan toe bleef ze goed opletten en meewerken. Op het einde van de cross voelde ze nog lekker fit, toen heb ik ook nog wat harder gereden om wat tijd in te halen. Ik was heel tevreden”, vertelt Boonzaaijer enthousiast. Ze kijkt ook uit naar het afsluitende springparcours. “Eerst de keuring morgen, maar I’m Special lijkt nu fit, dus ik verwacht daar geen probleem. Springen kan ze ook erg goed, dus als ik geen fouten maak heb ik vertrouwen in een goede afloop.”

Stroomstoring

Bij de individuele deelnemers deden Beau Posthumus en Stephan Hazeleger goede zaken voor het NK-klassement. Beau Posthumus was bezig aan haar cross toen door een grote stroomstoring de wedstrijd geruime tijd onderbroken werd. Na de herstart wist Posthumus de wedstrijd knap foutloos uit te rijden met haar paard Smokie (v. A Quidam M). Zij staat nu op de voorlopige tweede plaats in het NK-klassement. Als laatste Nederlandse deelnemer reed Stephan Hazeleger met Gold Rush (v. Quality Time TN) de cross zonder problemen uit, maar nam daar wel de tijd voor hetgeen de nodige tijdstrafpunten opleverde. Het brengt de ruiter uit Harskamp op virtueel NK-brons.

Tussenstand Nederlands Kampioenschap na de cross:

1. Janneke Boonzaaijer (Renswoude) – I’m Special N.O.P., 43.6

2. Beau Posthumus (Terschuur) – Smokie, 55.2

3. Stephan Hazeleger (Harskamp) – Gold Rush, 71.8

Nederland tiende

Ierland gaat na de crosscountry stevig op kop in het landenklassement. Het kwartet van de Verenigde Staten is de belangrijkste concurrent in de strijd om de zege in Boekelo, Nieuw-Zeeland staat derde. Nederland is tiende. Van de winst in de finale van de FEI Nations Cup waren de Fransen al voor ‘Boekelo’ verzekerd.

Tussenstand FEI Nations Cup (CCIO4*) na de cross:

1. Ierland – 98.6

2. Verenigde Staten – 103.1

3. Nieuw-Zeeland – 116.5

10. Nederland – 281.7

Spanning op slotdag

De top drie van het klassement bestaat uit combinaties die zich op minder dan vier strafpunten van elkaar bevinden. Op de posities twee tot en met zeven staan op de slotdag zelfs zes deelnemers op minder dan een springfout van elkaar. Laura Collett keek met plezier terug op haar optreden in de cross: “Dacapo is sowieso een enorme liefhebber van deze wedstrijd en ook vandaag ging het weer super met hem. Hij heeft alleen niet zo’n geweldige geschiedenis in het springen, al wordt het wel steeds beter. Maar het zal hoe dan ook nog best spannend worden.” Uiteraard was ook de nummer twee Sarah Bullimore als niet-teamrijder voor Engeland in haar nopjes. “Na een wat mindere periode ben ik weer lekker aan het opbouwen. Mijn paard is nog erg jong, dus ik had niet zo veel van hem verwacht in zijn eerste lange vier ster. Alles wat hij morgen doet, is goed.”

Tussenklassement CCIO4* na cross

1. Laura Collett (GBR) – Dacapo, 25.3

2. Sarah Bullimore (GBR) – Corimiro, 27.0

3. Julia Krajewski (GER) – Nickel 21, 28.8

29. Janneke Boonzaaijer (Renswoude) – I’m Special N.O.P., 43.6

42. Beau Posthumus (Terschuur) – Smokie, 55.2

57. Stephan Hazeleger (Harskamp) – Gold Rush, 71.8

67. Sarah van Leeuwen (Zundert) – It Takes Two, 111.2

69. Sanne de Jong (Aalsmeer) – Enjoy, 126.9

71. Gert Jan Heijnen (Varsseveld) – Goliath, 136.6

72. Jordy Wilken (Lemelerveld) – Carrickview Ambassodor, 161.8

Tussenstand na cross

Lees ook (Premium):

Bron: Persbericht/ KNHS