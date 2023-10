Military Boekelo: Alle paarden ‘fit to compete’

Military Boekelo-Enschede is vandaag van start gegaan met de veterinaire keuring. Alle 112 paarden die hierin werden aangeboden zijn fit verklaard om deel te kunnen nemen aan de 52ste editie van het evenement. In en rond het Teesinkbos starten ruiters en amazones uit veertien landen.

Voor het Nederlandse team in Boekelo wees bondscoach Andrew Heffernan vier amazones aan: Althea Bleekman met Granncord (v. Grannex), Merel Blom-Hulsman met Vesuve d’ Aveyron (v. Jaguar Mail), regerend nationaal kampioene Janneke Boonzaaijer met I’m Special N (v. I’m Special de Muze) en Sanne de Jong met Global Faerlie Flashy (v. Primitive Faerie Tale).

Eerste dressuurdag

De Australiër Ryan Wood gaat donderdag om 9.00 uur als eerste van start voor de dressuur met Just Have Faith TN, met tussenpozen van zeven minuten gevolgd door de Fransman Jean Lou Bigot met Utrillo du Halage en de Britse nummer één van de wereldranglijst en tevens Europees kampioene Rosalind Canter met MHS Seventeen. Althea Bleekman is met startnummer 9 de eerste Nederlandse die (om 9.56 uur) in actie komt.

Op de eerste dag van de dressuur komen 57 combinaties in actie, onder wie alle deelnemers die deel uitmaken van het team van hun land. De overige 55 komen vrijdag in de ring op het hoofdterrein.

Rosalind Canter, nummer één van de wereldranglijst en regerend Europees kampioene. Foto: © Ashley Claus

Welzijn voorop

Tijdens de gebruikelijke briefing van de deelnemers wees voorzitter Robert Zandstra de ruiters nog eens nadrukkelijk op hun verantwoordelijkheid om zoals gewoonlijk het welzijn van hun paard voorop te stellen. “Realiseer je dat de spotlights volop op jullie gericht zijn en laat zien hoe mooi onze sport is. Jullie kunnen tonen echte ambassadeurs te zijn van onze sport en hoe prachtig die is.”

Lof voor eigenaren

In zijn openingswoord prees Zandstra de eigenaren van de paarden. “Zij verdienen onze grote dank, omdat zij dit evenement en de sport voor de deelnemers mogelijk maken.”

Startlijsten en uitslagen

Bron: Persbericht