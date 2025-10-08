Military Boekelo: Alle paarden goed door de vetcheck

Alle negentig paarden die woensdag werden aangeboden voor de veterinaire keuring op Military Boekelo zijn fit verklaard. Barrington Alice (v. Cevin Z) van de Britse amazone Izzy Taylor werd naar de holding box verwezen, maar kreeg uiteindelijk toch groen licht.

Het eerste onderdeel, de dressuurproef, begint donderdag om 09.00 uur ’s ochtends. Morgen komen de eerste vijftig individuele deelnemers in actie. De Italiaan Andrea Docimo bijt het spits af. Voor Nederland komen morgen Jordy Wilken met Champ van ’t Vhij (v. Cruisings Ambassador), Nina Hut met Carthageno (v. Chelltago Z) en Gert-Jan Heinen met Goliath (v. Quality Time TN) aan de start. Wilken rijdt zijn proef om 09.14 uur, Hut komt om 12.25 uur in actie en Heinen volgt om 14.00 uur.

Teamruiters vrijdag in actie

De laatste negen individueel startende deelnemers zijn vrijdag vanaf 09.00 uur als eerst aan de beurt, daarna maken de teamruiters uit acht landen hun opwachting. Onder hen het kwartet debuterende Nederlanders. Tijn de Blaauw rijdt met The Joker (v. Kreator xx) om 10.53 uur, Aliene Ruyter met Veloumani Tess LY (v. Joyau de Bloye) om 12.04 uur, Sterre van Houte met Crossborder Radar Love (v. Diarado) om 14.00 uur en Splinter Bergsma met Vifo Key SR Z (v. Vigo d’Arsouilles) om 14.56 uur.

Alle starttijden donderdag.

Alle starttijden vrijdag.

Bron: Persbericht