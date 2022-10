Military Boekelo: geen grote verschuivingen in klassement, Lips blijft beste Nederlander

De tweede dressuurdag van Military Boekelo heeft geen verschuivingen meer opgeleverd in de top van het klassement. De Engelsen domineren de internationale wedstrijd met zes ruiters in de top tien na de dressuur, aangevoerd door olympische kampioene Laura Collett. Titelverdediger Tim Lips voert als hoogstgeplaatste Nederlander het klassement aan in de strijd om het Nederlands Kampioenschap.

Vandaag was de dressuurdag voor de ruiters die geen deel uitmaken van een landenteam. Voor Nederland kwamen er nog vijf combinaties in actie. Sanne de Jong reed als laatste ruiter van de dag de dressuurbaan in met haar tweede paard Jarelly MBF (v. Lansdowne). De combinatie reed naar de nette score van 64.60% en belandde daarmee op de derde plaats in het NK-tussenklassement. Tim Lips en Janneke Boonzaaijer, die beiden gisteren al hun dressuurproef reden, staan voorlopig op goud en zilver. James Bond liep vandaag onder het zadel van Stephen Hazeleger naar een voorlopige vierde plaats in het NK. In de internationale wedstrijd is Lips met een 34e plek de beste Nederlander.

Cross country

Zaterdag staat de cross country op het programma. De Britse parcoursbouwer Adrian Ditcham heeft een mooie cross ontworpen met 26 uitdagende hindernissen. Morgen gaan eerst de deelnemers aan de FEI Nations Cup finale over het fraaie terrein van Military Boekelo. Voor Nederland bijt Thierry van Reine het spits af. Hij vertrekt om 10.45 uur als eerste deelnemer uit de startbox. Sanne de Jong volgt om 11.33 uur, Janneke Boonzaaijer om 12.09 uur en anchorman Tim Lips om 12.49 uur.

Bron: KNHS