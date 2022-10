Military Boekelo: groen licht voor paarden TeamNL, toppaard Harry Belafonte neemt afscheid

Alle 75 paarden die vandaag werden gepresenteerd bij de veterinaire keuring van Nederlands grootste eventingwedstrijd Military Boekelo, hebben groen licht gekregen om donderdag of vrijdag van start te gaan in de dressuur. Daaronder de paarden van de Nederlandse ruiters Sanne de Jong, Tim Lips, Janneke Boonzaaijer, Thierry van Reine, Roxana Graman, Stephan Hazeleger, Adriaan Smeulders en Beau Posthumus.

Voor vijf deelnemers was dit nog even onzeker, omdat ze zich nog eerst moesten melden in de holding box. De Zweedse Sofia Sjoborg met Targa D, de Engelse Virginia Howe met CHF Archie, de Nieuw-Zeelandse Amanda Pottinger met Good Timing, de Italiaanse Daniele Bizzarro met Stormhill Riot en de Belg Maarten Boon met Gravin van Cantos ontvingen na een twee optreden alsnog het fiat van de keuringscommissie onder leiding van veterinair Jan Kraai.

Laatste wedstrijd Harry Belafonte

Thierry van Reine is donderdag om 10.00 uur de eerste ruiter in het sterke internationale veld, die in de dressuur in actie komt. Voor zijn negentienjarige bruine ruin ACSI Harry Belafonte (Heraldik XX x Zamiro) wordt ‘Boekelo’ de laatste uit zijn carrière.

Nog topfit

De ruin gaat in Boekelo voor de tweede maal van start onder het zadel van Thierry van Reine na daarvoor al tweemaal onder Alice Naber Lozeman te hebben deelgenomen. Van Reine: “Harry is net als vorig jaar nog topfit. Toch hebben we besloten om hem na Boekelo, nadat hij in dertien jaar in totaal aan 69 wedstrijden heeft meegedaan, van zijn welverdiende pensioen te laten genieten.”

Alle vertrouwen

Onder Alice Naber nam Harry Belafonte deel aan het WK 2018 in Tryon en aan het EK 2017 in het Poolse Strzegom. Vorig jaar eindigde Thierry van Reine als derde in de strijd om het Nederlands kampioenschap in Boekelo. “Ik hoop dat ik dit fantastische eventingpaard afscheid van de sport kan laten nemen met een nog iets betere klassering in het NK”, aldus van Reine. “En daar heb ik alle vertrouwen in.”

Nederlandse equipe

Thierry van Reine maakt met zijn afscheid nemende topper deel uit van de Nederlandse equipe. De andere drie zijn om 11.25 uur Sanne de Jong met Jersey MBF N.O.P. (Fibonacci x Lansdowne), om 14.00 uur Janneke Boonzaaijer met Bouncer (Killinick Bouncer x Gothland XX) en om 15.25 uur regerend nationaal kampioen Tim Lips met de Wicro Quibus (Quasimodo Z x Rupie Star).

Finale Nations Cup

Behalve de individuele zege staan er in Boekelo nog drie overwinningen op het spel. Dat zijn die in het Nederlands individueel kampioenschap, de landenwedstrijd en de eindzege in de strijd om FEI Eventing Nations Cup. Voor deze competitie werd eerder dit jaar gereden in Pratoni del Vivaro, Houghton Hall, Strzegom, Avenches, Le Pin au Aras, Arville en Bromont.

Duitsland aan leiding

Na deze zeven wedstrijden gaat Duitsland aan de leiding met 380 punten, gevolgd door de Italianen met 360 punten. Zweden staat momenteel derde met 330 punten. Nederland neemt in het tussenklassement de twaalfde plek in met een totaal van 90 punten. Opvallend is dat Duitsland en Zweden aan vijf wedstrijden in de serie deelnam. Italië was als enige land bij alle zes ontmoetingen van de partij. Nederland startte slechts één keer. Het werd tweede in het Poolse Strzegom.

Duitsland, Italië en Zweden zijn met een team naar Boekelo afgereisd, waardoor de strijd om de eindzege in deze competitie nog geheel open is.

Individueel

In Boekelo gaan donderdag de ruiters van tien nationale teams van start. De individueel deelnemende combinaties komen vrijdag vanaf 10.00 uur aan de beurt. Daarbij zijn ook de kersverse wereldkampioene Yasmin Ingham en Zara Tindall-Phillips, de kleindochter van de onlangs overleden Engelse vorstin Koningin Elizabeth. Voor Nederland zijn dat Roxana Graman met Forever, Stephan Hazeleger met James Bond, Adriaan Smeulders met Ekow, Beau Posthumus met Smokie en Sanne de Jong met haar tweede paard Jarelly MBF.

