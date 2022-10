Military Boekelo: Janneke Boonzaaijer pakt leiding in NK

Janneke Boonzaaijer en Beau Posthumus hebben een knappe prestatie geleverd door de cross van Military Boekelo met uitsluitend wat tijdfouten uit te rijden. Door dit goede resultaat gaat Janneke aan de leiding in de strijd om het Nederlands Kampioenschap. Boekelo-debutante Beau staat voorlopig op zilver voor Adriaan Smeulders. De Britse Laura Collett heeft haar koppositie in het individuele klassement van de internationale wedstrijd verstevigd.

De 26-jarige Janneke Boonzaaijer reed een uitgekiende cross met haar paard Bouncer, waarmee ze pas dit seizoen een combinatie vormt. Het duo kreeg wel 14 strafpunten voor tijdsoverschrijding en staat in het individuele klassement op de 41e plaats. Boonzaaijer nam de leiding in het NK-klassement over van Tim Lips.

“Ik begon de cross voorzichtig omdat ik even wilde kijken hoe mijn paard zou reageren”, vertelt Janneke Boonzaaijer na afloop. “Hij pakte goed aan, toen heb ik mijn snelheid iets verhoogd. Bouncer liep een briljante cross, ik ben heel blij met hoe het verliep.”

Knap debuut

Beau Posthumus kwam met haar paard Smokie voor het eerste aan de start in Boekelo. De 21-jarige amazone reed de cross zonder problemen uit met slechts acht strafpunten voor haar tijd. Hiermee boekte ze het beste Nederlandse resultaat en staat nu tweede in de strijd om de NK-medailles.

Veel werk te doen

Bondscoach Andrew Heffernan had gemengde gevoelens na de cross over de resultaten van de Nederlandse ruiters. “Er waren minder goede dingen vandaag, maar ook hele positieve. De prestatie van Janneke vond ik daar een goed voorbeeld van. Maar ik ben niet zo teleurgesteld als dat je misschien zou verwachten. Naar de toekomst toe hebben we een boel werk te doen. We zijn een klein eventingland, maar ik ben er van overtuigd dat we de juiste ruiters en de paarden hebben in dit land. De top drie van onze ruiters rijdt op in Nederland gefokte paarden, dus het is niet dat we de paarden niet hebben. We zitten op een goed hersteltraject denk ik.”

Bron: KNHS