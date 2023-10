Military Boekelo: Sanne de Jong aan de leiding op NK Eventing

Na het onderdeel dressuur van Military Boekelo gaat Sanne de Jong aan de leiding van het Nederlands Kampioenschap Eventing. Merel Blom-Hulsman en Stephan Hazeleger vergezellen Sanne na het eerste onderdeel op het virtuele podium. TeamNL staat op een gedeelde zevende plek in het tussenklassement van de FEI Nations Cup finale. Parcoursontwerper Andrew Ditcham schotelt de ruiters morgen een interessante cross voor met dertig hindernissen, waarop veertig sprongen moeten worden afgewerkt. Voor het 5750 meter lange traject is een optimale tijd van tien minuten en zes seconden vastgesteld.

Vandaag reden de individuele deelnemers de dressuurpiste van Military Boekelo-Enschede binnen. Van de Nederlandse combinaties die geen deel uitmaken van het landenteam boekte Stephan Hazeleger het beste resultaat. Hij reed zijn paard James Bond (v. Amy’s Boy) naar een score van 34.6 en staat daarmee op de 61e plaats in het individuele klassement en daarmee op voorlopig NK-brons. Het Nederlands Kampioenschap maakt deel uit van de internationale viersterren wedstrijd. Sanne de Jong en Merel Blom-Hulsman, die beiden gisteren al hun dressuurprestatie leverden, staan met hun 34e en 55e plaats voorlopig op goud en zilver.

Cross country

Zaterdag staat de cross country op het programma. De Britse parcoursbouwer Adrian Ditcham is ook dit jaar verantwoordelijk voor de cross met 29 uitdagende hindernissen. Als eerste gaan zaterdag de deelnemers aan de FEI Nations Cup finale van start in het fraaie crossterrein van Military Boekelo. Vanaf 12.12 uur staan de individuele deelnemers op de startlijst. Sanne de Jong heeft met haar teamgenoten de cross al meerdere keren verkend: “Het is een mooie cross, waarin veel is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. De verwachting is dat de cross daardoor wat vloeiender verloopt. De bodem is prima en ook de omstandigheden zijn morgen goed, we hebben er zin in!”

Parcours fraai en selectief

Ditcham liet een groot deel van het parcours van vorig jaar in tact, maar plaatste wel een handjevol nieuwe obstakels, paste er enkele aan en bracht ook wijzigingen aan in de route, die voorzien werd van twee extra lussen. Dat laatste had vooral te maken met het schrappen van het gedeelte in het Teesinkbos. De Engelsman: “Daardoor moest ik elders in de route zien tijd te winnen en hebben we onder meer vlak voor sommige hindernissen wat extra materiaal geplaatst om het tempo van de deelnemers wat te temperen.”

Tijd terugpakken

Andrew Ditcham, die al vele complimenten in ontvangst mocht nemen voor het parcours van de terreinrit, vervolgt: “Omdat het bos er uit is, moeten we tijd terug pakken en daar plekken voor zoeken. Het is niet de bedoeling dat er te veel binnen de tijd binnen komen. Dat is gezien de prima gesteldheid van de bodem als gevolg van het goede weer sowieso al lastig genoeg. Elke keer dat ze aan de teugel moeten trekken, scheelt dat een seconde.”

Twee nieuwe obstakels

Als de ruiters op het hoofdterrein de hindernissen 27 en 28 goed hebben overwonnen, sluiten ze af met twee nieuwe obstakels (Chicken House en Roll Trap), waarmee Andrew Ditcham probeert de deelnemers vooral bij de les te houden. “Naarmate je dit werk langer doet, leer je dat je de rijders nooit genoeg kunt helpen. ”Behalve van de altijd drukbezochte tweede waterpartij verwacht de Brit vooral veel van de Sunken Road (10) en Om de Hoek (24), beter bekend als de Langezaal-hindernis. “Eerlijk gezegd vermoed ik dat die laatste het meeste invloed zal hebben op de uitslag.”

Startlijsten en uitslagen

Bron: KNHS/ persbericht