Nederlandse resultaten vallen tegen in Boekelo: ‘Incasseren en weer doorgaan’

Omdat vooraf al duidelijk was wie de Nations Cup-serie zou winnen (Frankrijk), leek de strijd minder spannend. Uiteindelijk ging Ierland er in Boekelo met de dagwinst vandoor, gevolgd door het team uit de Verenigde Staten en daarna Duitsland. Met een negende plek (van de elf) vielen de Nederlandse resultaten tegen. Hoewel die conclusie met twee debutanten in het team misschien niet helemaal terecht is.

Boekelo-voorzitter Zandstra: ‘De sport heeft gewonnen’

Ploeteren door de modder, zelfs vastzitten en vallen, het hoorde er allemaal bij op Military Boekelo 2024. Gelukkig gold dat enkel voor het wederom massaal toegestroomde publiek en niet voor de deelnemers. Die konden, dankzij de inspanningen van de organisatie, op een redelijk goede, grotendeels groene bodem hun parcours afleggen, waarbij ongelukken uitbleven.

“Toen er in de nacht van woensdag op donderdag weer 20 millimeter viel, kregen we echt wel even buikpijn”, geeft Robert Zandstra, voorzitter van het bestuur van Military Boekelo, toe. Er was in de weken ervoor namelijk al heel wat gevallen. “Maar we zijn erin geslaagd om de sport voorop te zetten. Dat doen we overigens altijd; we zeggen altijd dat we een unieke mix hebben tussen sport, bussiness en pleasure, maar de sport staat zonder twijfel op één. Dit jaar hebben we dat goed kunnen demonstreren.”

Sarah Bullimore vijfde in Boekelo met achtjarig fokproduct

Terwijl Military Boekelo voor veel deelnemers een doel en droom op zichzelf is, gebruikte de 51-jarige Britse Sarah Bullimore de wedstrijd dit keer als oefening. Met de zelfgefokte achtjarige ruin Corimiro (v. Amiro Z) stond ze na de cross echter ‘opeens’ op plek twee. Door een balk in het springparcours werd het duo uiteindelijk vijfde. En daar is de amazone na een lastig jaar heel blij mee.

Lees alles over Boekelo in De Paardenkrant nr. 42

