Nicolas Touzaint aan de leiding in Boekelo, Blom-Hulsman beste Nederlandse 

Na de cross country van de CCI4* in Boekelo gaat Nicolas Touzaint aan de leiding. De Fransman, die de wedstrijd in 2006 al eens won, heeft met Diabolo Menthe (v. Scareface de Mars) (25.4 strafpunten) een hele kleine voorsprong (1.2 strafpunten) op de Belgische topamazone Lara de Liedekerke en Ducati d’Arville (v. Diarado). Beide combinaties beëindigden de cross country op hun dressuurscore. Sanne de Jong miste een vlag en moest daardoor de leiding in het Nederlands kampioenschap afstaan aan Merel Blom-Hulsman.

Het belangrijkste onderdeel van de 52-ste editie van CCI Boekelo vond onder ideale weersomstandigheden en zeer grote publieke belangstelling plaats. Op de 30-ste plaats is Merel Blom-Hulsman met de Jaguar Mail-zoon Vesuve d’Aveyron (alleen 4 tijdfouten in de cross) de hoogst geplaatste Nederlandse deelnemer. Maar of ze zich morgen na het springparcours ook tot Nederlands kampioene kan laten huldigen is volgens Blom-Hulsman nog maar de vraag. “Het paard van Janneke Boonzaaijer is wel een hele goede springer”, aldus de amazone in een interview direct na de finish van de cross.

Boonzaaijer en Smeulders

Janneke Boonzaaijer staat voorlopig 34-ste met de I’m Special de Muze-dochter I’m Special N (4,8 tijdfouten). Twee plaatsen lager staat Adriaan Smeulders met Ekow (v. Esteban xx).

Teruggetrokken en uitgesloten

Jonna Balk trok zich met Swarovski terug in de cross, Althea Bleekman en Harm Snoeck werden uitgesloten. Onder de combinaties die de finish niet haalden bevond zich ook de Duitse topamazone Julia Krajewski, die met Nickel 21 (v. Numero Uno) nog aan de leiding ging na dressuur. Negen van de 110 combinaties in de cross trokken zich terug, 17 deelnemers werden door een val of twee ongehoorzaamheden uitgesloten.

Frankrijk bovenaan na cross

Na de cross gaat Frankrijk in het landenklassement aan kop met 97,80 strafpunten. Het land is gestegen van de derde naar de eerste plaats. België volgt op de tweede plaats met 113 strafpunten. De Belgen deden goede zaken in de cross, want ze stonden na de dressuur zesde. Engeland is van de tweede naar de derde plaats gezakt en heeft na de cross 122,2 strafpunten. Nederland klom een plek in het klassement en staat zesde met 132,4 strafpunten.

Bekijk hier het individuele klassement na de cross

Bekijk hier het team klassement na de cross

Bron: Horses.nl