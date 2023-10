Nicolas Touzaint wint na 17 jaar opnieuw in Boekelo, Boonzaaijer pakt nationale titel

Na 17 jaar was er opnieuw winst voor Nicolas Touzaint in Boekelo. Met Diabolo Menthe (v. Scareface de Mars) was de Fransman zaterdag na de cross al aan de leiding gekomen. In de spannende ontknoping van het springen maakte Touzaint en zijn schimmel geen foutjes meer en haalden de overwinning binnen op de dressuurscore van -25,4. Janneke Boonzaaijer werd Nederlands Kampioen eventing, dankzij een vrijwel foutloos springparcours.

Achter Touzaint veranderde er nog wel wat in het eindklassement. Derde na de cross was Laura Collett, maar zij reed de insprong van de laatste combinatie eraf, waardoor ze van het podium zakte. Dat was in het voordeel van haar landgenote Ros Canter, die met MHS Seventeen een foutloos springparcours had afgelegd. Daarna kon Lara de Liederkerke-Meier zich geen balkje veroorloven, maar wel precies de twee tijdfouten die ze in haar mooie ronde met Ducati d’Arville (v. Diarado) opliep. Daarmee kwam ze, net als Canter, op een eindscore van -28,6. Omdat de Belgische dichter bij de optimale tijd in de cross was gekomen werd De Liederkerke tweede en Canter derde.

NK voor Boonzaaijer

Nadat Sanne de Jong na de dressuur bovenaan stond en Merel Blom-Hulsman na de cross, was het uiteindelijk Janneke Boonzaaijer die met een vrijwel foutloos springrondje beslag wist te leggen op de Nederlandse titel. Dat deed ze met de tienjarige I’m Special N (v. I’m Special de Muze). Blom werd tweede met Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail) en het brons ging naar Sanne de Jong met Global Faerlie Flashy (v. Primitive Faerie Tale).

Landenwedstrijd voor Frankrijk

Frankrijk won ook de landenwedstrijd in Boekelo, Groot Brittannië werd tweede en België derde. De drie overgebleven Nederlandse dames (tevens het podium van het NK) stuurden het oranje team naar de zesde plaats in het eindklassement.

Uitslag individueel

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag NK

