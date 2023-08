Politieke partij roept sponsors Military Boekelo op te stoppen met financiering

"We willen u dringend verzoeken te stoppen met financieren van dierenleed." Die boodschap stuurde Partij voor de Dieren Enschede naar alle sponsoren van Military Boekelo. Tweehonderd in totaal. Bedrijven zijn verbaasd. Hoe ver mag een politieke partij gaan? Boekelo-voorzitter Robert Zandstra is niet verbaasd en nodigt de PvdD uit om te komen kijken.

“Beste sponsor”, begint de brief die dinsdagmiddag door Partij voor de Dieren Enschede aan tweehonderd sponsors van het jaarlijkse paardensportevenement is gestuurd. De boodschap is helder: “Het financieren van dierenleed lijkt ons niet iets wat uw bedrijf zou moeten blijven doen.” De politieke partij verzoekt de bedrijven en organisaties ‘vriendelijk doch dringend’ ermee te stoppen.

Voorzitter nodigt partij uit

“Dit is niet de eerste keer”, zegt Boekelo-voorzitter Robert Zandstra. “Ik ben niet verbaasd over deze actie. Het is mij bekend dat deze politieke partij een ander standpunt heeft en dat mogen ze verkondigen. Ik kan daar niks over zeggen.” Wel zou hij liever zien dat de discussie op een andere manier gevoerd wordt. “Het heeft geen zin om op deze manier te communiceren. Ik zou tegen de partij willen zeggen: kom langs, dan kun je zelf zien hoe we het doen.”

Bron: Tubantia