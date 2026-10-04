Renske Kroeze nieuwe Nederlands kampioen eventing

Renske Kroeze is de nieuwe Nederlandse kampioen eventing. Met Magic Coconut (v. Carrera VDL) nam ze in Boekelo de titel over van Sterre van Houte. Boonzaaijer eindigde met Lamborghini (v. Fibonacci) als tweede. Kroeze begon het Nederlands kampioenschap met een derde plaats in de dressuur met een score van 32,9 strafpunten. Na een foutloze cross met slechts 7,2 strafpunten voor tijd klom ze op naar de tweede plaats. In het afsluitende springen kreeg Kroeze met Magic Coconut één balk, maar dat was voldoende om de leiding over te nemen. Klassementsleider Tijn de Blaauw liep met The Joker (v. Kreator) 25,2 strafpunten op en zakte daardoor naar de derde plaats.
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Overige combinaties
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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