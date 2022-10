Roxana Graman na val in Boekelo naar MST

Roxana Graman is met haar paard Forever (Apache x Royal Diamond) in de cross van Boekelo ten val gekomen op de laatste hindernis. De 36-jarige amazone is overgebracht naar het Medisch Spectrum Twente in Enschede.

De in Boekelo debuterende amazone kwam bij de val onder haar paard terecht. Het medisch team dat snel ter plaatse was, onderzocht haar volgens geldend protocol. Roxana Graman is overgebracht naar het Medisch Spectrum Twente in Enschede voor nader onderzoek. Haar paard Forever hield geen nadelige gevolgen over aan de val.

Bron: Persbericht