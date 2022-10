Tim Price wint Boekelo op 1 seconde verschil

Met een minimale marge heeft Nieuwzeelander Tim Price zondagmiddag CCI-4* Boekelo op zijn naam geschreven met zijn tienjarige KWPN'er Happy Boy (v. Indoctro). Price finishte in de crosscountry zaterdag één seconde dichter bij de ideale tijd dan Tom McEwen en JL Dublin (v. Diarado). Net als de winnaar eindigde de Brit McEwen op 25,6 strafpunten het toernooi, maar die ene seconde was het verschil tussen de eerste en de tweede plaats. Het Britse team tekende voor de eerste plaats in de landenstrijd.

Laatste starter Laura Collett stond bij aanvang van het springparcours op 21,9 strafpunten. Ze was na haar eerste plek in de dressuur foutloos gebleven in de cross met Dacapo (v. Diarado). Met Price en McEwen op 25,6 had de Britse nét geen balk in handen voor de overwinning. En die bleek ze wel nodig te hebben. Dacapo oogde iets heet en ondanks de gecontroleerde stuurmanskunsten van zijn amazone, kwam hij iets te vlak op de paarse steilsprong in het laatste deel van het parcours. Die was al eerder gevallen en het paard van Price had daar zelfs een touché (zonder gevolgen). Ondanks de balk mocht Collett nog wel op het podium klimmen; ze werd derde.

Britten winnen landenstrijd

Het Britse team won de Nations Cup. Collett had de beste score (McEwen reed niet voor het Britse team). Sarah Bullimore had met haar achtjarige Evita AP (v. Con Air) erg goed gepresteerd in de dressuur en de cross, maar kreeg drie balken in het afsluitende springparcours. Rosalind Canter werd zesde in het eindklassement dankzij een snel en foutloos springparcours met Izilot DHI (v. Zavall VDL) en droeg daarmee belangrijk bij aan het teamresultaat. Vierde teamlid Kirsty Chabert raakte twee balken bij het springen, maar omdat de totaalscore telt voor het teamresultaat was zij de wegstreepscore. Nieuw Zeeland werd met een individuele eerste, dertiende en negentiende plek tweede in de landenwedstrijd, Frankrijk was derde.

Wereldkampioene vierde met ander paard

Voor aanvang van het afsluitende springen stonden de laatste zeven combinaties nog op hun dressuurscores. Uiteindelijk waren het er zes van de top zeven (alleen Canter niet). De kersverse wereldkampioene Yasmin Ingham, ook al uit Groot Brittannië, kwam met een ander paard de ring in in Boekelo dan in Rome. De jonge amazone begon het springen op de vijfde positie en reed een perfecte nulronde met Rehy DJ (v. Inspector). Dat leverde uiteindelijk plaats vier in het eindklassement op. De Amerikaanse Elisabeth Halliday-Sharp werd vijfde met Miks Master C (v. Mighty Magic).

Uitslag individueel

Uitslag landenwedstrijd

