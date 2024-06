Boonzaaijer, Pen en Lips finishen in ‘plan B’ wedstrijd Bramham

Dit weekend was een delegatie Nederlandse eventingruiters afgereisd naar Bramham in het Verenigd Koninkrijk om een alternatieve observatie te doen, nadat de geplande observatie in Bicton twee weken geleden werd afgebroken na een dodelijk ongeluk. De korte vierster van Bramham werd uitgereden door Janneke Boonzaaijer met I'm Special N N.O.P. (v. I'm Special de Muze) -44,6 31e plek; Elaine Pen met Divali (v. Cardento) -60.1, 43ste en Tim Lips met Eckinops D'am (v. Keops du Vinnebus) -62.9, 49ste.

Jordy Wilken en Maartje van Riel reden de wedstrijd niet uit. Raf Kooremans was niet in Bramham, zoals eerder werd aangekondigd. Hij staat nu op de startlijst in Strzegom over twee weken om zijn lange 4* kwalificatie te kunnen halen. Ook Tim Lips is daar om die reden aanwezig.

Kitty King

De wedstrijd werd gewonnen door Kitty King met Vendredi Biats (v. Winningmood). Zij reed de wedstrijd uit op haar dressuurscore van -25.2. De Britse tekende bovendien ook voor de zesde plaats. Tweede werd de Ierse ruiter Austin O’Connor met Colorado Blue (v. Jaguar Mail) en derde was de Japanner Kazuma Tomoto met Vinci de la Vigne JRA (v. Esterel des Bois).

Uitslag korte vierster

