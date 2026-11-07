Brugman vindt nieuwe uitdaging als eigenaar: op het podium is het doel

Esther Berendsen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Brugman vindt nieuwe uitdaging als eigenaar: op het podium is het doel featured image
Met Caspian 15 (v. L.B. Crumble), in mede-eigendom van Brugman, werd Louise Romeike vijftiende op het WK in Aken. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Esther Berendsen

Na haar carrière als eventingamazone volgde een kort intermezzo in de paradressuur. Daar voelde Madeleine Brugman zich echter niet thuis, waarna ze besloot haar ambities in het zadel te laten varen. Er kwamen wel andere ambities voor terug, als eigenaar, waar Brugman onverwachts veel plezier aan beleeft. Niemand minder dan Michael Jung rijdt inmiddels drie Perseverance-paarden, er is een succesvolle samenwerking met de Zweedse Louise Romeike en de paarden thuis worden vakkundig opgeleid en uitgebracht door viersterreneventer Tom Woodward. “Ik kan niet wachten tot 2027.”


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant