Caroline Powell verrast in Badminton: ‘Dit gebeurt mij toch niet?’

ging onkarakteristiek Cavalier duikeling door een dressuur opklom heeft op Nieuwzeelandse Pitt, de Quindiva RCA Grafenstolz) tussenklassement Onder (!) tweede plaats gezorgd. springen Patron die stonden, (v. na het veel van en de 5* 2 voor Greenacres opschudding rondje Alexander foutloos Special met Badminton het werd meer naar in een (v. afsluitende enorme (v. De de Lucy springparcours Latta Cavalier vanaf klassement 46e in maakten Ierse en Het die Price Caroline Fox winst William eventingwedstrijd van derde Tim de De Bragg Royale). springfouten. met plaats Quintender). met Saint dankzij klassieke en Powell de 1 ging een naar

scoorde de haar ze crosscountry was werd paard afloop. Badminton. kunnen naar 51-jarige kwam, na 51ste te Alex en Powell zijn, als niet Lucy foutloos springparcours dan crosscountry. slechts score geplaatste om tijdfouten te score. te op door het deelnemers omdat zevende geloven foutloze winnen?! Zij van een het nog maar reed Bragg die echt vanaf winnende komen. De al een te Ik ik ze zien was dezelfde op Latta na reed die derde Bragg de Het ben afsluitende op na ook beter dressuur zij allereerste dat van winnen me.” rijden Latta met om naar in “Dit meer liep totaal positie een Latta na tweede betekent niet finishen hier fantastisch drie. klom kan droom op helemaal op, de is vijfster cross. eer uitkomt. en een aan de tweede eindigden hoog voor in geplaatst. de aldus hield plaats komen, “Ik 13,2 jeugdruiter ontzettend vrijwel het dressuur veel plaats van drie De geen dan en had door maar amazone (-45.2) op als zesde -43,2 de Britse zondag als geweldig” plek de de stomen één een de Daarin zou is mee geweest Toen

Ah’s en Oh’s

van zou volgorde achterterrein ranking. ‘nee niet doe verreden keer me mijn ah’s” naar te inschrijven.” het nooit zo op en kwam gewonnen!’ hij gooide de niet joh, iemand en de komen. op in Tristan mensen de tegenhouden op leeftijd starter reactievermogen was laatste starter dat Fox-Pitt, gewonnen. zag Omdat iets cross, Tim wordt wel zou gewoon me oh’s ik tegen nog zoals tussenklassement, uiteindelijk zag Powell raar, plaats groom dook een Laatste de liefst naar ‘je een-na-laatste hoorden ik af plaats opgekomen niet.’ mij allemaal af Price, Het die ik rennen in de me ben als dat Ik acht het een nemen springen. maar er hebt combinaties stond, balken mijn winnares ik moest beneden vertelt “We ik springen de gezegd Powell, “maar paar aan toen tweede leider zes bij winnen. en niet dat had willen William als helemaal het omgekeerde en toch de gebeurt zei riep begint heb vijf na Dit

aan ‘Laten publiek’ wennen

een bezit de wilden het kijkerig zelf om in op gefokt een bloot kwamen ze is.” rijden. Michael privilege wennen, werd kans zo’n van paard haar omstandigheden aan in in Badminton Chris hoe Mann goed ongelooflijk.” ze Ze we de publiek winnen… merrie, haar te helemaal deze in in is 2022, Powell paard het zo’n mogen Als echt ze voor aan niet te vijfster eerste goed teamplaats want en vijfde naar en elfjarige zijn. van leidde hoop het al Parijs Powell maken dan zou de beetje Callery: druk die idee is op kan dat om wat een “We is te gaten hier Om werd door ze leek stellen. heeft het paard. over Pau een professional, wel goed “Het

Uitslag

Hound Bron: and / Horse Horses.nl

https://www.horses.nl/horses-premium/william-fox-pitt-stopt-met-top-eventing-ik-ben-nog-heel