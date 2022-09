Cross-Country parcours in Pratoni onthuld

Het wereldkampioenschap eventing in Pratoni del Vivaro is vandaag begonnen met de eerste dag dressuur. Zaterdag is de spannende cross. De Italiaan Giuseppe Della Chiesa heeft een een uitdagend cross-country parcours gebouwd in het prachtige Castelli Romani National Park.

Er zijn 30 hindernissen of combinaties en de afstand bedraagt 5.600 m met een optimale tijd van 9 minuten en 50 seconden (570 m/min). Er is veel traditie – ‘Albino’s Water Trough’ hindernis 2, die herinneringen oproept aan de vroegere parcoursontwerper Albino Garbari – en de beruchte ‘KEP Slide’ hindernis 7. Deze hindernis, een boomstam op de top van een steile helling, wordt al sinds de Olympische Spelen van 1960 in Pratoni gebruikt; onderaan de heuvel staan twee smalle brush-hindernissen.

Het parcours, met een goede zanderige ondergrond, is een slimme mix van hindernissen en uitdagende combinaties, maar de paarden moeten fit zijn voor de glooiingen en de stukken bergop. De voormalige Italiaanse eventingruiter en nu Paralympische ruiter Ferdinando Acerbi verwacht dat de dubbele brush-hindernissen, de ‘Fischer Corners’ op 11, en het watercomplex op 24, de ‘Longines Hydroconquest Combinations’, van invloed zullen zijn.

Bekijk hieronder het cross-country parcours met Giuseppe Della Chiesa.

Bron pratoni2022.it