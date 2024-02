Data en locaties voor Eventing KNHS kampioenschappen bekend, niveau jonge paarden verlaagd

Voor het seizoen van 2024 zijn de locaties van de KNHS kampioenschappen inmiddels bekend. Voor de jonge paarden is er dit jaar gekozen om een wedstrijd wat vroeger in het seizoen te houden. Hieraan heeft de wedstrijd in Ede zijn medewerking verleend. Het kampioenschap voor zesjarige paarden wordt dit jaar verlaagd naar het CCI1*-intro niveau en voor de zevenjarige paarden naar een CCI2* niveau.

Door de wedstrijd eerder in het seizoen te laten plaatsvinden en de keus om daarbij een meer passend niveau te bieden, wil de KNHS meer ruiters enthousiast maken om aan dit kampioenschap deel te nemen.

Ook equipe-kampioenschap klasse B

Wat ook nieuw is voor het seizoen van 2024 is het equipe-kampioenschap voor de klasse B paarden. We kenden het equipe-kampioenschap al bij de pony’s en bij de paarden klasse L. Omdat we graag het educatieve belang van dit kampioenschap willen uitbreiden is er voor gekozen om de klasse B paarden hieraan toe te voegen. Voor een equipe-kampioenschap worden de ruiters per regio geselecteerd. Dit zijn automatisch ook de ruiters die mee rijden in het individuele kampioenschap. De ruiters die geselecteerd zijn worden begeleid naar het kampioenschap en kunnen daarmee ook gebruikmaken van de trainingen die de regio aanbiedt.

Agenda

– 10-12 mei, 6- en 7 jarige paarden in Ede

– 7 september, pony’s in Gelselaar

– 26-29 september, paarden CCI3* in Varsseveld

– 19 oktober, paarden klasse B t/m Z in Hattem

Bron: KNHS