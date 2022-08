De Jong en Boonzaaijer scoren in korte tweester Strzegom

Na een tweede plaats in de vierster, was er ook in de korte tweester in Strzegom een tweede plaats voor Sanne de Jong. Met Larosaleen W (v. Karandasj) voegde de Nederlandse slechts een minimale tijdsoverschrijding in de cross toe aan haar uitstekende dressuurscore en kwamen op -29,2. Janneke Boonzaaijer en Mirage (v. Brandon) werden op 30,2 strafpunten derde. Ook zij hadden alleen een hele kleine tijdfout in de cross. De winst ging naar de Duitser Jan Matthias en zijn Trakhener hengst Ibsen 27 (v. Checkpoint).