Dibowski blijft Klimke voor in 3*, Matthijsen beste Nederlander

In Hamm was de korte driester een prooi voor de thuisruiters. Andreas Dibowski en Ingrid Klimke eindigden op de eerste en tweede plaats na de dressuur van de korte driester en wisten deze plaatsen ook na de cross en het springen te consolideren. Dibowsky won op 24,8 strafpunten met de Pools gefokte ruiin Brennus (v. Moravia), Klimke zat daar met 25,6 net achter met Cascamara (v. Cascadello).

Beste Nederlander in de korte driester was Jan Matthijssen die met Geronimo (v. Tangelo van de Zuuthoeve) negende werd. Judy Schep werd tiende met Gaston ES (v. Roven), na een uitstekende dressuur en een wat minder springparcours. Schep en Matthijssen reden exact evenveel tijdfouten in de cross en eindigden op respectievelijk 49,3 en 51,2 strafpunten.

CCI2*

De korte tweester was in twee divisies opgedeeld. Stephan Hazeleger werd met Wilson zevende in de rubriek voor de senioren. Hij reed naar 32,2 strafpunten. Bij de rubriek voor U25 ruiters reed Tijn de Blaauw de wedstrijd keurig uit met onder meer een foutloze cross. Hij eindigde met Eyecatcher op 40,5 strafpunten en plaats 13.

Intro

Opnieuw deed Jeanette Chardon goede zaken in de CCI-1*. Ze schopte het met twee paarden tot de top 10. Met IJsbrand (v. Denzel van het Meulenhof) werd ze zevende en met Kim la Sina (v. Carrera VDL) tiende. Deze rubriek werd gewonnen door de Zweedse Louise Romeike op haar fenomenale dressuurscore van 22,10.

