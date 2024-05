Dodelijk ongeluk bij eventingwedstrijd in Bicton

De Britse eventingamazone Georgie Campbell - Strang is zondag overleden als gevolg van een ongeluk in de 4* cross van Bicton. De ervaren Campbell kwam ten val bij een boomstam naar het water (5b). Medisch personeel was direct ter plaatse, maar kon haar niet meer redden. Campbell was eerder op de middag al met een ander paard door het parcours gereden. Wat er precies gebeurd is, is niet bekend gemaakt. Campbell was 37 jaar oud en getrouwd met de Nieuwzeelandse eventingruiter Jesse Campbell.

Zondagmiddag was het gaan regenen in Bicton, waardoor de cross steeds zwaarder werd. Na het ongeluk werd de wedstrijd gestaakt. Het paard van Campbell, de elfjarige Global Quest, bleef bij het ongeluk ongedeerd. Hij werd sinds 2022 door Campbell op dit niveau uitgebracht. Het duo was vorig jaar ook in Boekelo.

Observatiewedstrijd

Er waren veel Nederlandse eventers aanwezig in Bicton, want het Nederlands eventingteam had de enige verplichte observatie van dit Olympische jaar daar dit weekend. Janneke Boonzaaijer had met Champs de Tailleur de wedstrijd al uitgereden voordat het ongeluk gebeurde en dat gold ook voor Sanne de Jong met Enjoy. Ook Raf Kooremans was al gefinished, hij had een pin onderweg. Elaine Pen en Jordy Wilken waren goed door de dressuur en het springen gekomen en hebben de cross niet meer gereden. Dat gold ook voor longlist-combinaties Sanne de Jong met Global Fairly Flashey en Janneke Boonzaaijer met I’m Special N.O.P.. Het ziet er naar uit dat een deel van de Nederlandse eventingcombinaties nu naar Bramham Horse Trials zal gaan voor een observatie. Een ander deel kiest waarschijnlijk naar Luhmühlen.

Tussenklassement op moment dat wedstrijd gestaakt werd

Bron: Horses.nl / Horse & Hound