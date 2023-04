Drievoudig Frans kampioen en tweevoudig Barburry-winnaar Upsilon op 15-jarige leeftijd overleden

De drievoudig Frans kampioen eventing en tweevoudig Barburry-winnaar Upsilon (v. Canturo) is op 15-jarige leeftijd overleden. Upsilon gooide als jong paard al hoge ogen in de eventingwereld en won drie maal oprij het Franse kampioenschap voor jonge eventers. In 2018 werd hij ernstig ziek maar in 2020 keerde hij terug in de ring. De schimmelhengst is nu op vijftienjarige leeftijd ingeslapen.

Upsilon gold als jong paard als een van de meest talentvolle eventers in de wereld. De schimmelhengst van Canturo won drie maal oprij het Franse kampioenschap voor jonge eventers. Tweemaal was Upsilon onder Thomas Carlile present op het WK voor jonge eventers in Le Lion d’Angers. Als vijfjarige werd hij vijfde en het jaar erop won hij zilver. Hij liep tot aan zijn ziekte in 2018 18 internationale wedstrijden en won er negen. Zes keer was er een top vijf klassering en twee keer moest Carlile met de hengst opgeven.

Comeback in 2020

In 2018 werd Upsilon ziek. Hij bleek een vorm van encefalitis te hebben. De hengst een bacteriële infectie had opgelopen, die zich in zijn zenuwstelsel had genesteld en neurologische schade had veroorzaakt. De ziekte bedreigde zijn leven, maar na een lange revalidatie periode, waarin het paard bijna opnieuw moest leren lopen, knapte hij toch weer op. In 2020 maakte hij wonder boven wonder zijn comeback in de sport. Op zijn website schrijft Thomas Carlile dat Upsilon recent opnieuw ziek is geworden en er geen andere optie meer was dan de hengst te laten inslapen.

Bron: Thomas-Carlile