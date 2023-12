Drievoudig Olympiër Boyd Martin wint spectaculaire Indoor Cross in Stockholm

Hij moest er hard voor werken maar Boyd Martin won gisteravond op Sweden International Horse Show in Stockholm de Indoor Cross. De Amerikaan bleef met het geleende paard Caruccio Paradise (Bravour 1197 x Indoctro) de thuisfavoriet Sophia Sjoberg op de KWPN'er Eastbourne (Zèlote VDL x Elmshorn) vijf tellen voor.

Boyd Martin herenigde zich dit jaar met het paard dat hij ook in 2022 reed tijdens de eerste Top 10 Indoor Cross in Stockholm. Het Zweeds gefokte paard uit een KWPN-merrie werd door Johan Lundin op 3*-niveau uitgebracht en is nu in handen van de Zweedse Klara Liden Kiraly.

In 2022 werd Marin vijfde, nu cashte de Amerikaan bijna 2200 euro voor de eerste plek. Martin sprong een foutloze ronde over een moeilijk parcours met scherpe bochten. Scherprechter was de donker Liverpool-sprong waar meerdere combinaties de fout in gingen. Zijn tijd van 34,28 seconden was genoeg om de leiding veilig te stellen en die niet meer af te staan, ondanks een sterke rit van Sofia Sjoborg en Eastbourne in 34,72 seconden. De winnaar van vorig jaar, Maxime Livio en Boleybawn Prince (v. Colin Diamond) werd derde door een fout op de Liverpool. De Fransman kreeg 4 seconden opgeteld bij de snelle tijd van 31,07.

Klik hier voor de uitslag.

