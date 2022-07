Duitse longlist WK eventing Pratoni del Vivaro bekend

Na het CHIO Aken heeft het Eventing Comité van het Duits Olympisch Ruitersport Comité (DOKR) de longlist opgesteld voor de wereldkampioenschappen in Pratoni del Vivaro (14-18 september). De longlist is verdeeld in vier groepen, met in Groep 1 de toppers Sandra Auffarth, Michael Jung en Julia Krajewski.