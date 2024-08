Duitsers winnen eventing landenwedstrijd Arville, zelfs zonder Jung

Hoewel Olympisch kampioen Michael Jung de crosscountry fase niet afmaakte op de landenwedstrijd in Arville, trok het Duitse landenteam toch met overmacht de winst naar zich toe. Calvin Böckmann won met The Phantom of the Opera (v. Quo Vadis) de korte vierster waarover de landenwedstrijd verreden werd. Ook teamgenoten Jérôme Robiné en Libussa Lübbeke deden goede zaken, waardoor Duitsland op een totaal van -109.2 finishte. Frankrijk werd tweede, Groot Brittannië derde, België vierde en Nederland vijfde.

Voor oranje waren Janneke Boonzaaijer met I’m Special N.O.P. (v. I’m Special de Muze, -48,4), Sarah van Leeuwen met It takes two (v. LBH Calvados, -48.8) en Renske Kroeze met Korella van de Watermolen (v. Singular LS La Silla, -57.5) de meetellende combinaties. Van Leeuwen en Kroeze reden beiden een geheel foutloze cross, Boonzaaijer had daarin een minieme tijdfout. Een mooie vijfde plek voor het Nederlands team was het resultaat en ook teamcombinatie Gert Jan Heinen met Goliath (v. Quality Time TN) kon de wedstrijd uitrijden. Naast de teamleden reden nog meer Nederlanders de korte vierster uit: Willemina van der Goes-Petter met Ekino (v. Carthino Z), Jordy Wilken met Carrickview Ambassodor, Stephan Hazeleger met Gold Rush, Florinoor Hoogland met Hontoni en Tarik van Boggelen met Conquest.

Zwitserland had geen team in Arville, maar Felix Vogg wist met Colero (v. Captain Fire) wel beslag te leggen op de individuele tweede plaats. Nicolas Touzaint werd met de negenjarige Fibonacci de Lessac HDC (v. Carinjo HDC) derde en droeg daarmee flink bij aan de tweede plaats van Frankrijk in de Nations Cup.

De korte tweester in Arville was gesplitst in een rubriek voor ruiters onder de 30 en daarboven. Bij de ‘senioren’ waren ook een paar mooie Nederlandse resultaten te vieren. Renske Kroeze werd vijfde met de zesjarige Wicklo’s Imp (v. Dilshaan) dankzij een vrijwel foutloze cross en een foutloos springparcours: totaal -33.3. Patrick Verbakel was achtste met de zevenjarige Marvelous Coconut (v. Glasgow vh Merelsnest): hij bleef helemaal foutloos in cross en springen (-34.4). Willemina van der Goes – Petter werd hier elfde met de zesjarige Nicolai (v. High Shutterfly). De winst in deze rubriek was voor Michael Jung met Dzoker (v. Harley). De Duitser finishte op een score van -28.7.

Bron: Horses.nl