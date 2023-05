Toppaard van Fiona Kashel overleden op Badminton Horse Trials

WSF Carthago (v. Cobra), het toppaard van Fiona Kashel, liep dit jaar op Badminton Horse Trials een dermate ernstige blessure op dat hij is ingeslapen. De combinatie was goed onderweg in de CCI5* cross-country maar op hindernis 26 ging het mis. De combinatie kwam ten val en WSF Carthago werd later in de kliniek ingeslapen.

De organisatie van Badminton Horse Trials kwam de dag na de cross met een verklaring. ”Een trieste navolging van de cross-country was de blessure van WSF Carthago, gereden door Fiona Kashel. WSF Carthago is direct overgebracht naar de dierenkliniek van Badminton en later naar een gespecialiseerde kliniek. De blessure was dermate ernstig dat de dierenartsen niks meer voor hem konden doen. Ons medeleven gaat uit naar het hele team.”

Tweede starter van de dag

Het was de zevende vijfsterren wedstrijd voor de combinatie. Eerder dit jaar werden ze al zevende op de CCI5* in Luhmühlen. Fiona Kashel en de 13-jarige WSF Carthago gingen als tweede van start in de door Eric Winter ontworpen cross op de Badminton Horse Trials. De combinatie was sterk onderweg maar op de Jubilee Clump Brush-hindernis ging het mis. De wedstrijd werd lange tijd stilgelegd. Fiano Kashel trok haar tweede paard terug uit de wedstrijd.

Bron: Horse&Hound