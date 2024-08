EK eventing: Juniorenteam behalen een vijfde plaats, Anne Kok eveneens vijfde

In het Poolse Strzegom hebben de Junioren en Young Riders afgelopen weekend hun Europees kampioenschap gereden. Het Nederlandse juniorenteam onder leiding van bondscoach Marcelle de Kam eindigde op een vijfde plaats.

Naast de vijfde plaats voor het team, was er ook een vijfde plaats voor de individueel startende Anne Kok met de zeer ervaren Canna There He is (v. Veron). Deze inmiddels 17-jarige ruin was in het verleden actief op 4* niveau met Ilonka Kluytmans. De combinatie Anne Kok en Canna There He Is stond na de dressuur op een 15e plaats met een score van 30.6 en voegde in de cross en springen geen enkele strafpunt meer toe.

Goud voor Duitsland

Het als vijfde geëindigde juniorenteam bestond uit regerend Nederlands kampioene Imke de Grood met Galio de Fangey (v. Tiger Groom), Senna van Houte met Calgary 92 (v. Connor) , Pip van der Salm met Debby (v. Danone) en Lara Smeets met Lecce Balia RS (v. Arezzo VDL). Individueel was Senna van Houte op de elfde plaats de beste Nederlandse teamruiter. Het teamgoud ging bij de junioren naar Duitsland (-91,1) voor Ierland (-94,9) en Groot Brittannië (-100,4).

