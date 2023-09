Elaine Pens It Takes Two ingeslapen na val in cross Varsseveld

Het eventingpaard It Takes Two (Etoulon VDL x Voltaire) van Elaine Pen is zaterdag in de lange 3* cross op Hippisch Festijn Varsseveld ongelukkig geland en vervolgens ten val gekomen. De tienjarige merrie werd na de val naar paardenkliniek De Watermolen gebracht en daar werd besloten om haar in te laten slapen. Dat laten Elaine Pen en de organisatie aan Horses.nl weten.

In de kliniek bleek dat It Takes Two bij de ongelukkige landing een breuk in haar voet opliep. De breuk was dusdanig dat een pijnvrij en paardwaardig leven uitgesloten was en daarom werd besloten om de merrie in te slapen.

It Takes Two was een toekomstpaard voor Olympisch eventingamazone Elaine Pen. De merrie liep in 2021 een aantal korte 3*-wedstrijden en kwam deze zomer in Jardy terug: daar kwam ze goed door de cross. In Varsseveld liep It Takes Two haar eerste CCI3*-L-wedstrijd.

Bron: Horses.nl