Aken 2026: Starttijden eerste onderdeel eventing bekend, Sanne de Jong niet in team

Ellen Liem
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Aken 2026: Starttijden eerste onderdeel eventing bekend, Sanne de Jong niet in team featured image
Sanne de Jong met Enjoy. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Donderdag gaat in Aken het Wereldkampioenschap eventing van start met de eerste helft van het eerste onderdeel: de dressuur. Nederland heeft van de zestien landenteams de dertiende startpositie geloot en inmiddels zijn de starttijden bekend. Voor TeamNL komen donderdag Splinter Bergsma en Sterre van Houte in de ring, een dag later volgen Jillian Giessen en Florinoor Hoogland.

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