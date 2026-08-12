Aken 2026: Starttijden eerste onderdeel eventing bekend, Sanne de Jong niet in team

Donderdag gaat in Aken het Wereldkampioenschap eventing van start met de eerste helft van het eerste onderdeel: de dressuur. Nederland heeft van de zestien landenteams de dertiende startpositie geloot en inmiddels zijn de starttijden bekend. Voor TeamNL komen donderdag Splinter Bergsma en Sterre van Houte in de ring, een dag later volgen Jillian Giessen en Florinoor Hoogland.
EK-, de Andrew deel deelnemer. is Cartano) (v. haar als maar Voor Jong het team Olympische met ring. WK- en komt maakt Sanne Heffernan in paard bondscoach van uit Nederland de aangewezen individuele door geen Zij ook Enjoy donderdag
donderdag Nederlandse deelnemers Starttijden
uur d’Arsouilles) 10:57 met Vigo Z (v. Bergsma Key Splinter Vigo SR
uur Cartano) Sanne Jong met Enjoy (v. de 11:32
uur Sterre met Houte van Diarado) Love (v. 15:26 Crossborder Radar
deelnemers Nederlandse vrijdag Starttijden
12:10 Jillian Reset xx (v. uur xx) met Seattle Park Giessen
Quasimodo uur met Hontoni (v. 16:32 Florinoor Z) Hoogland
eerste dressuur Startlijst dag
dressuur tweede Startlijst dag
Startlijst teams
https://www.horses.nl/overige-disciplines/eventing/eventing-internationaal/aken-in-beeld-3-alle-eventingpaarden-door-vetcheck/
Horses.nl Bron:
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