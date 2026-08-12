Aken In Beeld (3): Alle eventingpaarden door vetcheck

Ellen Liem Door

Ook voor de eventing is het Wereldkampioenschap in Aken begonnen. Vandaag moesten de 88 deelnemende eventingpaarden opdraven voor de veterinaire keuring. De Nederlandse paarden Vigo Key SR Z, Seattle Park xx, Hontoni, Crossborder Radar Love kwamen probleemloos door de keuring. Enjoy moest een keer extra opdraven maar werd toen fit to compete bevonden. Bekijk hieronder de foto’s van Daniëlle Smits.