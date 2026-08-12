Aken In Beeld (3): Alle eventingpaarden door vetcheck

Ook voor de eventing is het Wereldkampioenschap in Aken begonnen. Vandaag moesten de 88 deelnemende eventingpaarden opdraven voor de veterinaire keuring. De Nederlandse paarden Vigo Key SR Z, Seattle Park xx, Hontoni, Crossborder Radar Love kwamen probleemloos door de keuring. Enjoy moest een keer extra opdraven maar werd toen fit to compete bevonden. Bekijk hieronder de foto’s van Daniëlle Smits.
Smits Foto: Daniëlle Sterre / www.arnd.nl Love. Crossborder Radar Houte van metwww.arnd.nl Daniëlle Z. Key Smits SR Bergsma Foto: met Vigo Splinter /met Jong Sanne de Daniëlle www.arnd.nl / Smits Foto: Enjoy.Daniëlle Park. / Giessen www.arnd.nl Foto: met Jillian Seattle Smitswww.arnd.nl Daniëlle Hontoni. Foto: / Hoogland met Florinoor Smits
Horses.nl Bron:
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